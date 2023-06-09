雷／《變形金剛：萬獸崛起》片尾1彩蛋 曝光博派金剛「它」沒死
6月強檔電影輪番上映，由小史蒂芬卡普爾執導，銜接在《大黃蜂》之後的續作《變形金剛：萬獸崛起》，時間線拉回到西元1994年的紐約布魯克林。本片7日在台上映，除了片尾唯一彩蛋出現博派金剛幻影「扭轉生死」的情節，結局也宣告「特種部隊」（G.I. Joe）即將加入，令人期待。
記者黃雅琪/綜合報導
《變形金剛：萬獸崛起》加入全新品種的變形金剛「強大金剛」成為博派金剛盟軍，在地球上開戰恐懼金剛、掠奪金剛，以及最強反派「邪神宇宙大帝」。本片「結局」，「退伍軍人」諾亞狄亞茲（安東尼拉莫斯飾演）在與博派金剛合作奮戰後，回歸現實世界到一間公司面試保全，不料面試官卻對他的「精采經歷」瞭若指掌，想邀請他加入政府的機密組織，並開啟密室裡頭的研究基地給他看，而面試官的名片上印有「特種部隊」（G.I. Joe）字樣，也暗示2個都來自孩之寶工作室（Hasbro Studios）的IP將跨宇宙合作。
《變形金剛：萬獸崛起》片尾唯一「彩蛋」，里克（杜比維維飾）來修車廠找好友諾亞狄亞茲，兩人聊起先前的偷車搶案事件，正當里克嫌棄著諾亞正在修理的古董車時，博派金剛「幻影」瞬間成為諾亞身上的鋼鐵裝甲，化身為「鋼鐵人」，也揭示與「瘟疫」奮戰到瀕死的「幻影」還活著，將繼續延伸變形金剛與人類的兄弟情誼。