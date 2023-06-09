李易才剛慶祝結婚12周年！頭貼「突換成林莎」　釣正宮六月發聲了

雷／《變形金剛：萬獸崛起》片尾1彩蛋　曝光博派金剛「它」沒死

▲《變形金剛：萬獸崛起》片尾彩蛋扭轉博派金剛「幻影」生死。（圖／翻攝自派拉蒙影業YouTube）
▲《變形金剛：萬獸崛起》片尾彩蛋扭轉博派金剛「幻影」生死。（圖／翻攝自派拉蒙影業YouTube）

記者黃雅琪/綜合報導

6月強檔電影輪番上映，由小史蒂芬卡普爾執導，銜接在《大黃蜂》之後的續作《變形金剛：萬獸崛起》，時間線拉回到西元1994年的紐約布魯克林。本片7日在台上映，除了片尾唯一彩蛋出現博派金剛幻影「扭轉生死」的情節，結局也宣告「特種部隊」（G.I. Joe）即將加入，令人期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《變形金剛：萬獸崛起》強大金剛戰士「黃豹」，是獸系金剛中速度最快的。（圖／UIP）
▲《變形金剛：萬獸崛起》強大金剛戰士「黃豹」，是獸系金剛中速度最快的。（圖／UIP）
▲博派變形金剛「幻影」擅長製造分身。（圖／UIP）
▲博派變形金剛「幻影」擅長製造分身。（圖／UIP）
《變形金剛：萬獸崛起》加入全新品種的變形金剛「強大金剛」成為博派金剛盟軍，在地球上開戰恐懼金剛、掠奪金剛，以及最強反派「邪神宇宙大帝」。本片「結局」，「退伍軍人」諾亞狄亞茲（安東尼拉莫斯飾演）在與博派金剛合作奮戰後，回歸現實世界到一間公司面試保全，不料面試官卻對他的「精采經歷」瞭若指掌，想邀請他加入政府的機密組織，並開啟密室裡頭的研究基地給他看，而面試官的名片上印有「特種部隊」（G.I. Joe）字樣，也暗示2個都來自孩之寶工作室（Hasbro Studios）的IP將跨宇宙合作。

▲安東尼拉莫斯（左）、多米妮可斐許巴克加入《變形金剛：萬獸崛起》。（圖／UIP）
▲安東尼拉莫斯（左）、多米妮可斐許巴克加入《變形金剛：萬獸崛起》。（圖／UIP）
《變形金剛：萬獸崛起》片尾唯一「彩蛋」，里克（杜比維維飾）來修車廠找好友諾亞狄亞茲，兩人聊起先前的偷車搶案事件，正當里克嫌棄著諾亞正在修理的古董車時，博派金剛「幻影」瞬間成為諾亞身上的鋼鐵裝甲，化身為「鋼鐵人」，也揭示與「瘟疫」奮戰到瀕死的「幻影」還活著，將繼續延伸變形金剛與人類的兄弟情誼。

6月強片／《變形金剛》新品種登場　《閃電俠》引爆宇宙危機

《變形金剛：萬獸崛起》上映！林柏宏曾演出戲分被剪光：揪她去看

《變形金剛：萬獸崛起》強大金剛技能曝光　金剛王2絕招嚇死敵人

《變形金剛：萬獸崛起》首映！曾被BTS柾國翻牌Karencici驚喜現身

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀