到日本吃居酒屋被多收錢？「潛規則」大揭密　見1行為千萬別進店

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日前有民眾在PTT論壇上分享不佳的旅遊體驗，「到日本居酒屋點啤酒都會附小菜，一開始以為是送的，後來看帳單才知道小菜要算錢，但這又沒先講，這潛規則嗎？」
事實上，這是日本多數居酒屋通常都會有的「お通し」（招待小菜）費用，店家通常都會在客人入座時，先送上「お通し」，平均一人收費2百至1000日圓不等（約新台幣70至310元），每間店送上的菜色也各有不同。
作家魚漿夫婦過去也曾分享招待小菜相關議題，「好幾年前有朋友從台灣來東京找我玩，我們傻傻的就隨便找了家居酒屋吃。那家居酒屋有招待小菜(お通し)，要收錢，一個人約700日圓左右吧。結果來的小菜是幾片小松菜的葉子加豆皮，大概是一口能吃完的程度」，讓一行人吃得相當不開心。
魚漿夫婦認為「小菜很爛會坑人的店，裡面的料理大概也不怎麼好吃」，隨後也分享了一間位於函館相當出名的店家「遊魚舟」，店內的「お通し」竟然每人只收費500日圓，就能吃到好幾種生魚片。
《NOWnews今日新聞》訪問曾旅日工作的吳先生，他解釋「お通し」只有居酒屋有這種潛規則，但也並非每間都有，「在地人跟我自己不太在意お通し這項費用」，當然也要看店家送上的菜色與價格對比是否合理。
🟡連日本人都被坑！店家有「這種行為」千萬別進去
日本YouTuber三原慧悟過去曾在日本澀谷，拍片披露「居酒屋拉客集團」，他與朋友特地在路邊等待CATCH(拉客)上前搭話，對方先是表示附近店家都客滿了，並聲稱有優惠價格誘騙他們入店，但一進店才會發現事有蹊俏！
但是進入店家後，才發現價格與拉客說的完全有落差，例如店家喝酒喝到飽2000日圓，但是實際上進去後是2200日圓；拉客說每人低消是兩道菜，但是店家標示是低消一道菜；「お通し」店家本來訂為300日圓，但若是拉客集團帶來的人，店家則會收取500日圓。甚至還會以各種名目收取奇怪額外費用，例如週末費、年末特別費、座位費、服務費10%等等，等於一個客人跟著拉客員入座，荷包就先大失血2300日圓(約新台幣530元)。
而這些與拉客合作的惡質居酒屋，甚至還會在被揭發後改名重新營業，三原也決定拍片，揭發當地亂象，希望遊客不要受騙上當。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！