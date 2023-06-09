朱學恒強吻鍾沛君恐涉強制猥褻！律師曝最重刑度：人人都可告發

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「巴毛律師」陳宇安今（9）日也在臉書上指出「朱學恒對鍾沛君做的事情我認為已經不單純是性騷擾，而是強制猥褻」，她隨後也詳細解釋其中差異。她指出「強制猥褻規定在刑法第224條，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處六月以上、五年以下有期徒刑」，而性騷擾防治法趁機觸摸跟「強制猥褻」的差別有點像竊盜跟強盜，一個是偷偷摸摸趁你不注意的時候摸一把，一個是使用強制力讓你沒有辦法反抗硬摸你。
「根據鍾沛君的說法，朱學恒是抱住鍾沛君並且強吻，這已經明顯不是單純的『偷偷摸一把』，而是使用強制力進行猥褻行為」，因此巴毛律師認為「應該會成立刑法上的強制猥褻，強制猥褻還有一點跟趁機觸摸最不一樣，強制猥褻為非告訴乃論，就是人人都可以去告發的意思」。
🟡「宅神」朱學恒 48歲
經歷：
▪翻譯《魔戒》三部曲
▪曾獲總統文化獎青年創意獎
▪當選中央大學傑出校友
▪曾於實踐大學任教
▪發起反廢死活動
▪YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」贊助金額突破1000萬成「台灣第一直播主」等
爭議事件：
▪網路公開遭殺少女照片及全名，召集網友悼念涉違反《性侵害犯罪防治法》
▪太陽花學運後吃香蕉暗諷邱毅
▪疫情期間不滿政府送花藍到疫情指揮中心挨告侮辱公署
▪與宋少卿直播痛批酒駕
▪對台北市議員鍾沛君性騷擾等
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110