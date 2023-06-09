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朱學恒強吻鍾沛君恐涉強制猥褻！律師曝最重刑度：人人都可告發

▲台北市議員鍾沛君昨（8）日指控，曾在去年一次餐敘中，遭名嘴朱學恒兩度強吻，聲明曝光引爆全台譁然，朱學恒立即在直播以及臉書上道歉，聲稱自己「喝到斷片」。（圖／朱學恒臉書）
▲台北市議員鍾沛君昨（8）日指控，曾在去年一次餐敘中，遭名嘴朱學恒兩度強吻，聲明曝光引爆全台譁然，朱學恒立即在直播以及臉書上道歉，聲稱自己「喝到斷片」。（圖／朱學恒臉書）

記者潘毅/綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君昨（8）日指控，曾在去年一次餐敘中，遭名嘴朱學恒兩度強吻，聲明曝光引爆全台譁然，朱學恒則立即在直播以及臉書上道歉，聲稱自己「喝到斷片」。對此，巴毛律師陳宇安則認為，朱學恒行為恐涉及強制猥褻，甚至還是「人人都可告發」的非告訴乃論。

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昨（8）晚事件爆發後，林智群律師率先指出「強吻除了是性騷擾外，還構成強制猥褻喔」，而且非告訴乃論之罪沒六個月告訴期間問題。

▲國民黨議員鍾沛君指控朱學恒性騷擾，朱學恒雖道歉卻稱「喝到斷片」。（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）
▲國民黨議員鍾沛君指控朱學恒性騷擾，朱學恒雖道歉卻稱「喝到斷片」。（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）
「巴毛律師」陳宇安今（9）日也在臉書上指出「朱學恒對鍾沛君做的事情我認為已經不單純是性騷擾，而是強制猥褻」，她隨後也詳細解釋其中差異。她指出「強制猥褻規定在刑法第224條，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處六月以上、五年以下有期徒刑」，而性騷擾防治法趁機觸摸跟「強制猥褻」的差別有點像竊盜跟強盜，一個是偷偷摸摸趁你不注意的時候摸一把，一個是使用強制力讓你沒有辦法反抗硬摸你。

▲朱學恒小檔案。（圖 ／朱學恒臉書）
▲朱學恒捲入性騷擾風波，過去經歷、爭議一次看懂。（圖／NOWnews製）
「根據鍾沛君的說法，朱學恒是抱住鍾沛君並且強吻，這已經明顯不是單純的『偷偷摸一把』，而是使用強制力進行猥褻行為」，因此巴毛律師認為「應該會成立刑法上的強制猥褻，強制猥褻還有一點跟趁機觸摸最不一樣，強制猥褻為非告訴乃論，就是人人都可以去告發的意思」。

🟡「宅神」朱學恒 48歲
經歷：
▪翻譯《魔戒》三部曲
▪曾獲總統文化獎青年創意獎
▪當選中央大學傑出校友
▪曾於實踐大學任教
▪發起反廢死活動
▪YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」贊助金額突破1000萬成「台灣第一直播主」等

爭議事件：
▪網路公開遭殺少女照片及全名，召集網友悼念涉違反《性侵害犯罪防治法》
▪太陽花學運後吃香蕉暗諷邱毅
▪疫情期間不滿政府送花藍到疫情指揮中心挨告侮辱公署
▪與宋少卿直播痛批酒駕
▪對台北市議員鍾沛君性騷擾等

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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