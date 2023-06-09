《閃電俠》超少女獲選角色大哭 接受魔鬼訓練「特技動作」親上陣
6月強檔電影輪番上映，DC超級英雄年度大片《閃電俠》，片中「閃電俠」貝瑞回到過去，聯手「蝙蝠俠」與「超少女」打擊反派「薩德將軍」。近日曝光，由莎夏卡耶飾演的「超少女」幕後花絮，她在視訊時得知獲選角色時大哭不已，因為大學時就期許過能演出女超人角色；莎夏卡耶為戲接受魔鬼訓練，親自演出片中特技動作，展現出堅毅的一面。
記者黃雅琪/綜合報導
「超少女」不是完美的英雄，她是不折不扣的外星人，無家可歸來到一個她覺得會找到安身處的地方，結果卻被關在囚房裡，經歷了許多痛苦和折磨，況且她早就失去了父母和她的星球。但她在「閃電俠」貝瑞的幫助之下，重新找回對人類的信心，一同聯手拯救世界。
在幕後花絮中，可以看到導演安迪馬希提當時透過視訊，親自向莎夏卡耶宣布選角結果，她得知獲選後流下喜極而泣的眼淚。導演安迪馬希提表示：「莎夏卡耶愈來愈受到矚目，當下我就覺得她是理想的超少女，不只加入顛覆性，更超乎眾人想像。」
莎夏卡耶表示：「我記得大學畢業時製作的願景版，蓋兒加朵演出神力女超人便是其一！現在我感到很幸運，竟然能演出超少女，我小時候多希望身邊有個像超少女的英雄，她是個狠角色。」莎夏卡耶認為《閃電俠》的超少女是前所未見，有著豐富且複雜的人性，她所經歷的一切都比別人深刻。
片中薩莎卡勒也親自出演特技動作，莎夏卡耶笑著說：「我問我會有特技替身嗎？結果他們說我不需要。」製片芭芭拉馬希提也補充：「她接受魔鬼訓練，很投入也樂在其中。」《閃電俠》6月14日全台上映，預售票熱烈開賣中。