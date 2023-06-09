沒車要禮讓！台南老夫妻「呆站路旁」90秒 警察幫忙才過得了馬路
台灣日前被外媒封為「行人地獄」，為了掃去惡名，立法院於4月時三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，將用路人未禮讓行人的罰則提高至6千，警政單位也在各地路口嚴格取締。不過近期在台南，卻又有對老夫妻行經一處無號誌路口，長達90秒都沒有車輛打算禮讓，畫面曝光再度引爆輿論關注。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《I'm 佳里人》上分享一段監視器影片，在昨（8）日下午5點左右，老夫妻走到一處路口，雖然有枕木紋斑馬線，但沒有紅綠燈交通號誌，因此兩人只能在路旁等待過馬路的時機。
沒想到阿公、阿嬤在其間不斷趁著沒車空檔要過馬路，但隨即又有車輛快速駛來，兩人只好一直在路旁乾等，這一過程就長達超過90秒。此時恰巧一位騎機車巡邏的員警路過，他見狀也停下機車，帶著阿公阿嬤過馬路，等到兩人抵達對面的人行道後，才離開現場。
此畫面也讓民眾感嘆「風頭過了，想過馬路就得賭賭看」，同時也感謝警察協助老夫妻過馬路。不少網友看完也紛紛搖頭「給警察一個讚，這真的要走過去都不知道等到民國幾年了」、「來來往往那麼多車，沒一台停下來」、「沒做減速工程，就只有一條斑馬線在那裡，根本沒人會讓，晚上的時候更糟，沒針對斑馬線做照明」。