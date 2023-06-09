徐懷鈺《浪姐4》挨轟划水哭整晚！Ella哽咽緊抱：要愛妳自己
「平民天后」徐懷鈺參戰陸綜《乘風2023》（又稱《浪姐4》），卻在第一個公演舞台上被批評「划水太嚴重」翻車，引起網路一陣熱議，即使第二個公演舞台恢復水準，但成績仍是最後一名，同隊隊長Ella（陳嘉樺）看出徐懷鈺心情相當低落，知道對方十分在意新聞報導，便暖心地鼓勵徐懷鈺，一番話讓兩人都忍不住哽咽，影片曝光後讓許多網友都直呼：「真的太感動，我都看哭了！」
記者賴禹妡/綜合報導
徐懷鈺在第一次公演舞台播出後，被網友批評「划水」，當時她正在準備第三次公演舞台，同組的Ella看到徐懷鈺心情低落地進訓練室，透露她有打電話給徐懷鈺表妹，得知徐懷鈺很在意新聞報導，「妳一定是昨晚也哭了，對吧？」
Ella心疼地安慰徐懷鈺，「新聞會被另一個新聞蓋過，不會有人每天一直針對這件事情去評論妳，而且妳要知道一件事情，有人喜歡妳就會有人討厭妳，這個很正常」，Ella哽咽表示自己從小就是徐懷鈺的歌迷，「我看著妳在舞台上很不自信的樣子，我非常心痛，因為我喜歡的偶像突然有一天就消失了，我看不到她了，那個可愛的女生去哪裡了？」
Ella要徐懷鈺不要害怕，大家都會陪伴她度過難關，「就算跳不齊也沒有關係，不齊不會怎麼樣，我也有可能在舞台上有犯錯的時候，可是犯錯就該死嗎？難道我們不值得有再一次的機會嗎？」接著同組姐姐都上前給徐懷鈺擁抱，Ella對她喊話：「妳真的是個很棒的女生，妳也要愛妳自己」。
徐懷鈺感受到眾人的鼓勵也濕了眼眶，她坦言不想要因為負評影響到現在的狀態，「我就不想要看，因為看就心情會更不好，然後我就覺得評論關掉，因為我覺得這樣比較好」，她在組員鼓舞之下重拾狀態，努力投入表演練習，Ella溫暖的舉止曝光後，也被網友大讚：「讓人看了好感動，我都看哭了！」