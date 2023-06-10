朱學恒強吻鍾沛君喊戒酒！「2週前影片」打臉　切結書跟空氣一樣

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但時至今日，台版MeToo事件大爆發，朱學恒仍受邀各大節目評論性騷擾案件，不僅如此甚至「在政論節目同場鐘沛君」，鐘沛君表示「朱學恒毀棄切結書的承諾，同時大談自己最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待，讓我反覆墜入我努力想要爬離的深淵，讓我對毫不知情的節目單位、民眾非常抱歉」。
不僅如此，還有網友翻出朱學恒2周前才找前立委郭正亮聚餐，在餐廳中一邊直播一邊享用美食，影片中可見桌上除了放滿各式料理外，兩人還倒了兩杯香檳酒，旁邊還標註警語寫著「未滿十八請勿飲酒」，證實兩人真的是在喝酒，又讓外界感嘆當初封切結書的存在就跟空氣一樣。
而對於性騷擾事件，朱學恒日前也有開直播說明，表示是因為自己喝到斷片，所以沒有足夠的記憶跟判斷力，「這就是我的錯」，朱學恒說他願意跟造成困擾的任何人，誠懇的道歉認錯，面對任何的後果，如果有法律流程他也會坦承接受，後來也宣布將「無期限暫停所有活動」，據悉直播、通告全部都會全數暫停。
🟡「宅神」朱學恒 48歲
經歷：
▪翻譯《魔戒》三部曲
▪曾獲總統文化獎青年創意獎
▪當選中央大學傑出校友
▪曾於實踐大學任教
▪發起反廢死活動
▪YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」贊助金額突破1000萬成「台灣第一直播主」等
爭議事件：
▪網路公開遭殺少女照片及全名，召集網友悼念涉違反《性侵害犯罪防治法》
▪太陽花學運後吃香蕉暗諷邱毅
▪疫情期間不滿政府送花藍到疫情指揮中心挨告侮辱公署
▪與宋少卿直播痛批酒駕
▪對台北市議員鍾沛君性騷擾等
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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