牛奶放冰箱哪裡才對？專家揭「最佳位置」 婆媽擺錯好幾年
冰箱是家中不可或缺的家電之一，而為了要有更多的收納空間，冰箱門的內層經常也會設計雞蛋架，或是放置罐裝飲料的層架，因此不少人都會將一些家庭號的飲品放置冰箱門邊，好讓冰箱內部空間能擺放其他東西，但你知道牛奶應該放在哪裡才正確嗎？
記者張嘉哲/綜合報導
近日英國奶牛業者克萊爾（Ceri Cryer）在《BBC》的早餐節目提到，其實冰箱門適不適合存放鮮奶的，主要原因還是因為太溫暖，相對冰箱內層的低溫，鮮奶放在冰箱門反而更容易導致變質、腐壞，如果你還是「放冰箱門派」的民眾，應該盡快更換位置。
而這段內容也被倫敦大學城市學院（City, University of London）食品政策專家諾（ChristianReynolds）認同，表示不只是鮮奶，所有的肉類跟乳製品應該都處在溫度更低的位置，以避免溫度影響這些食品的保鮮期。
而事實上，過去台灣也有網友討論過鮮奶擺放位置，當時就有人主張鮮奶不應該放在冰箱門邊，結果釣出不少婆媽驚呼「擺錯好幾年」，而營養師李婉萍就曾表示「開瓶後的食用油、醬料、果汁等，密封性較佳且經常需要取用、食用的食物，適合存放處就是冰箱門邊溫度相對較高的置物架；但奶類並不適合放在這個位置喔！凡是牛奶或乳酪都應放置0～5°C冷藏，通常會是在冰箱上層位置才對！且家中冰箱最好保持6至7成滿即可，否則會造成冷空氣無法循懷，冰箱功用大打折扣！」