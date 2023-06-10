蔡阿嘎曾評她雞肉飯難吃！老闆娘出面發聲 認了生意一度下滑
台灣知名YouTuber蔡阿嘎日前拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，引起軒然大波，蔡阿嘎隨後下架影片並且三度道歉。不過卻有網友也翻出蔡阿嘎半年前就拍過類似「爭議題材」，主題則是批判他故鄉嘉義的知名小吃雞肉飯，但影片卻已經默默被下架。對此，曾經被點評難吃的雞肉飯老闆娘則表示「當時生意真的受影響好幾個星期」。
記者張嘉哲/綜合報導
蔡阿嘎批評日本店家影片爭議發生後，有網友翻出他美食糾察隊系列影片，發現第七集曾回到故鄉嘉義，以「比噴水評價還低的嘉義火雞肉飯，到底還能多難吃？」為題，拍攝試吃盤點4間「難吃火雞肉飯」，而影片內容多半為批評，甚至還在店家門口唸出過往客人在網路留下的負評。
而網友也將其轉發到嘉義人的社團，要求蔡阿嘎應該比照日本影片規格向嘉義人道歉，直指自己這樣批評故鄉的鄉親非常不厚道。不過事後，也被發現該支影片已經默默下架處理。
據《三立新聞網》報導，一家當時被點評的雞肉飯店家老闆娘說「我們不管他，我們自己好就好了」，承認當時候影片曝光後，有客人認為我們做生意不老實，生意下滑了幾週，不過現在已經回穩。老闆娘表示「開店做生意絕對沒有欺騙過，一直都是這樣」。而得知蔡阿嘎最近炎上被罵，老闆娘則坦言心裡面難免覺得「活該」。