到日本吃居酒屋被多收錢？「潛規則」大揭密　見1行為千萬別進店

夏天吃電怪獸不是冷氣？「冠軍」每天偷你錢：台電認證過

▲炎炎夏日來臨，不少人都會開啟冷氣來吹，但一方面又不想要電費暴漲，也會從其它地方開始進行節能。（圖／記者張嘉哲攝）
▲炎炎夏日來臨，不少人都會開啟冷氣來吹，但一方面又不想要電費暴漲，也會從其它地方開始進行節能。（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日來臨，不少人都會開啟冷氣來吹，但一方面又不想要電費暴漲，也會從其它地方開始進行節能，為荷包以及環境都盡一份心力。但你是否有發現，明明自己也很克制吹冷氣，使用電也非常少，但卻有電費依舊降不下來的問題呢？這其實是家中還有其他隱藏的「耗電怪獸」啦！據《香港01》報導，整理出幾種電器耗電排行榜，其中最耗電的第一名其實不是冷氣，而是「電熱水器」！

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吃電怪獸第一名：電熱水器

電熱水器由於是將熱水燒到一定溫度後儲存，接著若待水溫不足時又再度重啟燒熱，反覆的動作成為耗電最強的電器，假設一整天電源都沒關的話，耗電量一天就可達20度，非常驚人，建議租屋族或是自家使用電熱水器的民眾，在洗澡前約莫1小時前打開即可，別再讓它偷走你一堆電了！

▲電熱水器其實才是家中最耗電的電器！（圖／取自Shutterstock）
▲電熱水器其實才是家中最耗電的電器！沒在使用的時候千萬記得要先關閉。（圖／取自Shutterstock）
吃電怪獸第二名：冷氣

冷氣不外乎就也是吃電怪獸常見名單，經常有不少人錯誤開啟冷氣，導致電費大增，台電也多次教授如何開啟冷氣，包括最基本的「更換一級節能變頻冷氣」之外，溫度設定26至28度+開電風扇就會非常舒適，而溫度每調高一度就可以節省6％電，千萬要吹對方法、買對機型，免得整個夏天被電費搞到苦不堪言。

▲炎炎夏日，不少人都已經開啟冷氣爽吹，不過怎麼吹才省電也有一套方法。（圖／記者潘毅攝）
▲炎炎夏日，不少人都已經開啟冷氣爽吹，不過怎麼吹才省電也有一套方法。（圖／記者潘毅攝）
吃電怪獸第三名：電視機上盒

沒想到平常我們在看電視所安裝的機上盒竟也是吃電怪獸！一般來說，電視機上盒的運行功率大約16瓦左右，雖然相較冷氣小，但是由於機上盒多數人都是24小時開啟狀態，加上許多人家中並非只有一台電視，若以家中有三台電視來看，一個月耗電就高達約66度，整年下來數字也是非常可觀，最建議的方法即是不看電視時，將機上盒插頭拔除，雖然有些麻煩，但這些都是可防止自己的荷包無故損失的省錢方法。

▲家中的電視機上盒竟然也是吃電怪獸！民眾不看電視時，應該記得將電源關閉。（示意圖／取自Pixabay）
▲家中的電視機上盒竟然也是吃電怪獸！民眾不看電視時，應該記得將電源關閉。（示意圖／取自Pixabay）
吃電怪獸低調隱藏家中！省電方法台電有教過

隨後面排名第四名至第七名則依序排行為電熱水瓶、冰箱、電鍋、洗衣機等等，其中特別注意的是冰箱一定要記得不要總是將其空間塞爆，建議可以裝個七分滿即可，民眾也可自行畫一張冰箱地圖，記錄冰箱內放了哪些東西以及位置，藉此縮短開關次數、開啟時間，達到省電。

而事實上，台電也早在過去就在臉書分享「吃電怪獸圖鑑」，其中穩定進攻型有電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器，長時間保溫會一直吃掉你的電，建議可加裝定時器，避免長時間保溫；而低調隱藏型有電視機上盒、音響、噴墨印表機，待機電力常讓人無法察覺，是惦惦吃三碗公的吃電小怪獸。最重要的是，當有長時間不會使用的家電時，一定要關閉電器主電源，並且養成將電力插頭拔除的好習慣，不僅可以省電省錢又安全。

▲台電整理了，默默吃電小怪獸圖鑑，並且教民眾如何節電。（圖／台電電力粉絲團）
▲台電過去就整理了家中默默吃電小怪獸圖鑑，並且教民眾如何節電。（圖／台電電力粉絲團）

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