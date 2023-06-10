張鐵志自爆「酒醉碰學妹」！道歉獲原諒仍痛苦20年：幾乎毀了人生

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「我當然絕非有意，但深感抱歉與愧疚」張鐵志表示「後來約出來和當事人與她的朋友一起見面，當場向學妹道歉，她朋友要求我寫下道歉信我也寫了」然而事過境遷，已經經過了20年之久，在各種靠北粉專、PTT甚至是人與人之間的耳語當中，還是有人散布誇大版的流言，或者寄黑函給媒體或到張鐵志工作的地方，說他做了如何可怕的壞事。
張鐵志說「後來傳聞多數被穿鑿附會，從一個人到另一個人傳播著這個『傳聞』，每個人加一點油添一點想像，編造出越來越離譜的故事，20年來，承受的苦痛與屈辱是外界很難理解的，也因此失去了許多友情，許多女性朋友後來有敵意的眼光看著他或者背過頭，人們在暗處指指點點」。
張鐵志感慨萬千地說「這不僅讓我失去了原本的人生，在我拿到博士候選人後，更有不具名者威脅，表示要讓我在台灣找不到學術工作。因此有一陣子我陷入巨大的憂鬱地獄，無法繼續寫論文，然後就再也不回去學術之路了」。
「在今日網路世界，太少人在乎真相，太少人在乎言論倫理，在乎講出去的話對於他人會造成什麼樣的人格謀殺，那些誇大的版本對當初這位學妹不正是一種嚴重傷害嗎？」張鐵志表示「過去二十年的人生因為這個最惡劣的流言，跌倒過很多次，沮喪憂鬱過很多很多個夜晚，但我仍然盡力一直走在前進的道路，為台灣的文化盡一分力努力。」
張鐵志最後提到「很高興我終於說出來了，希望這個禁錮我二十年的虛假惡劣的流言可以從此停止，非常謝謝那些曾經聽過這個流言蜚語，但仍然相信我的朋友。更謝謝這位學妹二十多年前接受我的道歉。」
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