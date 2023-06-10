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張鐵志自爆「酒醉碰學妹」！道歉獲原諒仍痛苦20年：幾乎毀了人生

▲作家張鐵志日前突然在臉書上自爆，透露20多年前曾經唱KTV時喝酒「喝到斷片」，後來手觸碰到一位學妹身上。（圖／張鐵志臉書）
▲作家張鐵志日前突然在臉書上自爆，透露20多年前曾經唱KTV時喝酒「喝到斷片」，後來手觸碰到一位學妹身上。（圖／張鐵志臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

最近國內性騷擾案件頻傳，名嘴朱學恒日前被國民黨議員鍾沛君踢爆強吻後，人設瞬間崩壞。然而，作家張鐵志日前突然在臉書上自爆，透露20多年前曾經唱KTV時喝酒「喝到斷片」，後來手觸碰到一位學妹身上，讓學妹感到不舒服。雖然事後跟學妹道歉獲得原諒，但是這20多年來，流言不斷、事件也被無限扭曲，讓他感到真實人生被毀滅。

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張鐵志在臉書上表示「二十多年前，當時自己二十多歲，一群朋友去KTV唱歌，大家太幼稚到把Vodka加了七喜，覺得很好喝，但很快大家就喝到掛掉，倒在一起」沒想到隔天，一位學妹告訴張鐵志，他在斷片後手觸碰到她身體，讓她覺得不舒服。

▲作家張鐵志表示20年前在一場歡唱的聚會中，喝酒醉斷片觸碰一位學妹的身體。（示意圖／取自unsplash）
▲作家張鐵志表示20年前在一場歡唱的聚會中，喝酒醉斷片觸碰一位學妹的身體。（示意圖／取自unsplash）
「我當然絕非有意，但深感抱歉與愧疚」張鐵志表示「後來約出來和當事人與她的朋友一起見面，當場向學妹道歉，她朋友要求我寫下道歉信我也寫了」然而事過境遷，已經經過了20年之久，在各種靠北粉專、PTT甚至是人與人之間的耳語當中，還是有人散布誇大版的流言，或者寄黑函給媒體或到張鐵志工作的地方，說他做了如何可怕的壞事。

張鐵志說「後來傳聞多數被穿鑿附會，從一個人到另一個人傳播著這個『傳聞』，每個人加一點油添一點想像，編造出越來越離譜的故事，20年來，承受的苦痛與屈辱是外界很難理解的，也因此失去了許多友情，許多女性朋友後來有敵意的眼光看著他或者背過頭，人們在暗處指指點點」。

張鐵志感慨萬千地說「這不僅讓我失去了原本的人生，在我拿到博士候選人後，更有不具名者威脅，表示要讓我在台灣找不到學術工作。因此有一陣子我陷入巨大的憂鬱地獄，無法繼續寫論文，然後就再也不回去學術之路了」。

▲作家張鐵志表示，因為這起事件自己失去許多友情與女性朋友，可以說是幾乎摧毀人生。（圖/張鐵志臉書）
▲作家張鐵志表示，因為這起事件自己失去許多友情與女性朋友，可以說是幾乎摧毀人生。（圖/張鐵志臉書）
「在今日網路世界，太少人在乎真相，太少人在乎言論倫理，在乎講出去的話對於他人會造成什麼樣的人格謀殺，那些誇大的版本對當初這位學妹不正是一種嚴重傷害嗎？」張鐵志表示「過去二十年的人生因為這個最惡劣的流言，跌倒過很多次，沮喪憂鬱過很多很多個夜晚，但我仍然盡力一直走在前進的道路，為台灣的文化盡一分力努力。」

張鐵志最後提到「很高興我終於說出來了，希望這個禁錮我二十年的虛假惡劣的流言可以從此停止，非常謝謝那些曾經聽過這個流言蜚語，但仍然相信我的朋友。更謝謝這位學妹二十多年前接受我的道歉。」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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