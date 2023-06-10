全家「0元冰品轉盤」不能轉了！眾人先別哭 1招爽吃9元霜淇淋
近日全家便利商店推出夏日冰品活動，民眾可以上全家的APP進行「輪盤抽獎」，每天每人有兩次機會，最大獎可以抽到任選兩件冰品飲料0元，不少人從活動開始每天抽都有中過0元的獎項。不過在稍早，就有不少民眾發現，全家該活動「轉盤不能轉」，讓不少顧客傻眼發文，這才發現不是APP當機，而是活動真的「提前結束」。
記者張嘉哲/綜合報導
今（10）日不少網友在臉書社團「全家便利商店7-11超商新品分享區」貼文指出「全家這個冰品轉盤不能轉了嗎？我按下去都跳出這個通知」、「真的不能轉了嗎？為什麼活動結束了」、「竟然已經不能轉了....我的0元我都還沒抽到欸」。
不少今日份還沒開轉的網友也才發現「真的結束活動了欸....」、「不是到20號嗎？為什麼沒了？」、「昨天還可以轉啊！怎麼突然就停了啦」、「真的不能轉了啦！」而《NOWnews》記者也實際打開全家APP測試，發現點進轉盤頁面之後，按下轉盤會跳出「感謝熱烈支持！限量活動已額滿」。
而仔細看活動頁面的相關事項，發現上頭老早就有寫上遊戲規則「獎項數量有限，抽完為止，遊戲時間依實際獎項數量為主，獎項抽取結束後，遊戲可能會提早結束」而最近大量用戶狂抽，獎項應該是被抽光，所以才讓原本20號結束得活動提前關閉啦！
不過沒抽到0元的人也不要太傷心，全家最近也推出「全家Fun心取！9元你來吃冰」活動，民眾只要6月10日以及6月19日至6月22日剩餘的4天到全家「取件」的話，就送霜淇淋9元加購優惠券！而且口味不限。全家表示，活動期間取貨結帳印出小白單，1件包裹就贈送一張，單筆交易最多贈送5張，不過各店數量有限，兩個活動檔期都是限量150萬份，一共300萬份，各店送完為止，想吃便宜霜淇淋的人可別錯過！