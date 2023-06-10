到日本吃居酒屋被多收錢？「潛規則」大揭密　見1行為千萬別進店

逛日本超市遇「台灣人在集點」！他一看APP愣住　眾後悔太晚知道

▲隨著國境陸續解封，不少人睽違三年的出國首選就是「日本」，而日本的超商以及超市，都是不少台灣人必逛的清單之一。（圖／7-11超商新品分享區）
▲隨著國境陸續解封，不少人睽違三年的出國首選就是「日本」，而日本的超商以及超市，都是不少台灣人必逛的清單之一。（圖／7-11超商新品分享區）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著疫情趨緩，各國邊境也陸續解封，不少台灣人也終於可以無後顧之憂的出國玩，然而不少人睽違三年的出國首選當然就是「日本」，而近日就有網友分享自己去日本時，逛超市卻看到有台灣人拿7-11的APP在刷條碼集點，讓他好奇這是什麼操作，回家查了之後才發現竟然是「省錢妙招」，貼文引爆熱議。

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一名網友在臉書社團「7-11超商新品分享區」貼文指出「前一陣子去日本的時候都會好奇大家再買什麼，逛Lawson排隊等結帳時，發現我前面有一對台灣情侶，他們突然打開小七的APP『OPEN POINT』給店員刷條碼？正想說要看笑話時，竟然刷過？一切都像正常在台灣7-11一樣，也太不可思議！」

「後來回來查才發現，原來是有開通新功能，OPEN POINT跟日本知名的Ponta點數有合作」該網友提到「發現只要在OPEN POINT的APP上綁定會員，到日本合作的店家消費就能打開APP刷條碼集點，不僅點數可以折抵消費，回到台灣沒用完的點數可以轉成OPEN POINT點數」直呼真的是「出國長知識」。

▲7-11的APP「OPEN POINT」推出「跨境旅遊集點護照」全新服務，用戶只要綁定Ponta會員，到日本合作店家消費就能夠累積點數。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲7-11的APP「OPEN POINT」推出「跨境旅遊集點護照」全新服務，用戶只要綁定Ponta會員，到日本合作店家消費就能夠累積點數。（圖／記者張嘉哲翻攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「上禮拜剛從日本回來...沒跟到真是虧」、「剛從日本回來才看到這篇，好可惜」、「暑假要飛日本了，先設定起來，畢竟晚上回飯店前，都會去超市大買一番」、「感謝！下週要飛日本了，先綁定再說」、「在羅森可以用很讚欸！去日本大家都會逛吧」、「上網查到還有Bic camera也可以用，這樣買電器一次可以累積很多點欸」。

而事實上，這是7-11的APP「OPEN POINT」推出的最新功能，名為「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」，民眾只要打開OPEN POINT之後，就能夠輕鬆綁定會員，到日本超過28萬個Ponta合作據點購物的話，結帳前出示條碼就能夠集點，點數不僅可以折抵消費，也可以在回台後，將日本Ponta點數換成OPEN POINT點數（Ponta點數四點換OPEN POINT一點，OPEN POINT一點等於一元）在台使用，最近要去日本的民眾真的要趕緊綁定綁起來！

▲位在JR有樂町車站附近的BIC CAMERA有樂町店，斗大的建築物內全是家電商品 (圖片來源／ビックカメラ 有楽町店)
▲位在JR有樂町車站附近的BIC CAMERA有樂町店，不少人到日本都會去逛，而這也是Ponta會員合作店家之一。（圖／ビックカメラ 有楽町店Google評價)

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