逛日本超市遇「台灣人在集點」！他一看APP愣住　眾後悔太晚知道

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「後來回來查才發現，原來是有開通新功能，OPEN POINT跟日本知名的Ponta點數有合作」該網友提到「發現只要在OPEN POINT的APP上綁定會員，到日本合作的店家消費就能打開APP刷條碼集點，不僅點數可以折抵消費，回到台灣沒用完的點數可以轉成OPEN POINT點數」直呼真的是「出國長知識」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「上禮拜剛從日本回來...沒跟到真是虧」、「剛從日本回來才看到這篇，好可惜」、「暑假要飛日本了，先設定起來，畢竟晚上回飯店前，都會去超市大買一番」、「感謝！下週要飛日本了，先綁定再說」、「在羅森可以用很讚欸！去日本大家都會逛吧」、「上網查到還有Bic camera也可以用，這樣買電器一次可以累積很多點欸」。
而事實上，這是7-11的APP「OPEN POINT」推出的最新功能，名為「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」，民眾只要打開OPEN POINT之後，就能夠輕鬆綁定會員，到日本超過28萬個Ponta合作據點購物的話，結帳前出示條碼就能夠集點，點數不僅可以折抵消費，也可以在回台後，將日本Ponta點數換成OPEN POINT點數（Ponta點數四點換OPEN POINT一點，OPEN POINT一點等於一元）在台使用，最近要去日本的民眾真的要趕緊綁定綁起來！