星巴克一日限定！指定「星冰樂買一送一」　爽喝那堤、冷萃優惠曝

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星巴克6月12日一日限定，當日11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。活動品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、風味那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、豆奶經典紅茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂。
提醒大家每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
📌路易莎：17周年慶！飲品「第二杯半價」
路易莎咖啡生日就在6月13日，今年歡度17周年慶，自6月12日起至6月18日早上11:00前，至路易莎咖啡實體門市，購買飲品「第二杯半價」(不含手沖及超越精品咖啡)，以價低者折。
提醒大家，優惠適用實體門市及訂線上訂餐，不提供寄杯服務，優惠不重複，不與其他行銷活動並行，自備環保杯折五元除外，第二杯半價不包含客製化加價項目(如加一份濃縮)，需依加價商品數量另外付費，以MENU常態販售商品為準，其他商品不在活動範圍內，部分門市依百貨商場營業需求做適度調整，以門市實際販售之商品庫存為準，適用黑卡消費集點；不適用黑卡點數兌換。