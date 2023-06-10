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企鵝妹在高雄玩瘋了！「行程大Delay」到不了目的地　急改拍照點

▲企鵝妹今天在高雄玩瘋了，導致行程大Delay，只好在直播中途宣布更改拍照地點。（圖／Twtich@Jinntty）
▲企鵝妹今天在高雄玩瘋了，導致行程大Delay，只好在直播中途宣布更改拍照地點。（圖／Twtich@Jinntty）

記者潘毅/綜合報導

南韓實況主企鵝妹的「徒步走遍台灣本島4極點」進入第37天，今（10）日預計要從高雄市區走到目的地林園，大約25公里路程，沒想到今天她卻在高雄各個景點玩嗨，導致「行程大Delay」，還在直播途中宣布更改拍照地點，直播內容曝光，也掀起粉絲熱議。

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企鵝妹今（10）日直播途中前往國立科學工藝博物館、淨園農場、草衙道SKM Park等景點，在工藝博物館體驗地震屋，淨園農場餵食水豚、烏龜以及河馬，之後又在草衙道SKM 體驗卡丁車、搭乘摩天輪，就這樣一路玩下來。

▲今晚高雄合照人潮多到讓企鵝妹相當震驚。（圖／Twitch@Jinntty）
▲企鵝妹在高雄的這幾天，玩得相當開心。（圖／Twitch@Jinntty）
沒想到由於行程太豐富有趣，晚間7點多時，企鵝妹人還在草衙道的摩天輪上，距離原本的目的地林園還有至少7公里路程，在所剩的短短時間內根本無法到達，這也讓她只好在鏡頭前宣布，把合照地點改在小港的高雄公園，時間大約是21點至22點。

企鵝妹也在鏡頭前開心表示，今天的行程每個都很好玩，但印象最深刻的還是在淨園農場「餵河馬」，這會是讓她永生難忘的經驗。

企鵝妹在高雄玩瘋了的直播過程，也讓不少粉絲驚嘆「草衙道看起來好玩啊，看得我都想專門下高雄去玩」、「高雄旅遊是真的不錯啊」、「逛展覽、看動物、玩遊樂園，允進笑得超開心」、「下午的農場她很滿意，還說想留下來不想離開」、「今天行程滿讚的， 她今天玩得超開心」。

10日晚間21點15分更新

企鵝妹在晚間21點15分抵達小港的高雄公園，到場時現場已經有上百位粉絲在等待她來到，現場隨後也開始排隊進行合照。

▲（圖／Twitch@Jinntty）
▲企鵝妹在晚間21點15分抵達小港的高雄公園，到場時現場已經有上百位粉絲在等待她來到。（圖／Twitch@Jinntty）

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