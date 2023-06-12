房市／信義房屋專家揭　雙和公園宅熱門4大原因

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信義房屋中和景安店主任蘇榮利分析，中永和地區近公園房價越高的原因有四，第一，中永和地區地狹人稠，大型公園較少，仁愛公園、四號公園、錦和運動公園多朝全齡化規劃，設施完善包括有兒童遊戲區、年長者健體區、年輕人的籃球場、寵物遛狗區，佔地廣大，讓不同年齡層的居民都可充分活動，因此也吸引多元的購屋族群青睞，而永和地區有2大購屋族群，包括年輕首購族與公寓換電梯大樓的長輩，而這類族群家有長輩與小孩，都會傾向離公園越近越好
第二，公園附近生活機能完善，蘇榮利舉例，仁愛公園旁有捷運萬大線永平國小站（興建中）、永平學區、樂華夜市、比漾百貨廣場。四號公園旁有捷運新蘆線永安市場站、國家圖書館，一旁的中安街、安平路店家林立，連鎖餐飲、診所、銀行等食衣住行機能一應俱全。
近公園房價高的第三個原因，蘇榮利表示，四號公園近永安市場捷運站，而仁愛公園旁則有未來捷運站萬大線的永平國小站，第四點則與產品別有關，公園第一排的景觀宅產品，也因物件珍稀性，為房價較高的產品。
蘇榮利表示，若是四號公園為例，公園第一排的電梯大樓單價約7-8字頭，若是想要享有公園機能，又兼顧房價負擔，可選擇拉長距離，在距離公園500公尺之後，選擇合適的物件。