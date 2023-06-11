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零失敗蒸蛋做法公開！「完美比例」不藏了　主廚1招破解月球表面

▲「明水然・樂」主廚蔡杰宇，透露研究多年的滑嫩蒸蛋「完美比例」，還直指大家都用錯大同電鍋，一招破解月球表面，蒸蛋不再失誤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「明水然・樂」主廚蔡杰宇，透露研究多年的滑嫩蒸蛋「完美比例」，還直指大家都用錯大同電鍋，一招破解月球表面，蒸蛋不再失誤。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

人見人愛的蒸蛋，看似簡單、其實要做的好吃又美觀，卻讓不少人傷透腦筋。究竟蛋液、水、醬油或高湯的比例該如何拿捏？又該怎麼蒸熟才不會打開鍋蓋只見醜醜的月球表面？《NOWnews今日新聞》訪問「明水然・樂」主廚蔡杰宇，他不藏私透露研究多年的滑嫩蒸蛋「完美比例」，還直指大家都用錯大同電鍋，反而正是容易造成蒸蛋月球表面的原因，加碼傳授一招破解方法。

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📌主廚掛保證！滑嫩蒸蛋「完美比例」
口碑甚好的無菜單鐵板燒「明水然・樂」，端出口感軟嫩、鹹鮮十足的「龍蝦膏蟹肉茶碗蒸」，令人一吃驚豔。讓人忍不住好奇，蒸出滑嫩蒸蛋的做法？累積11年經驗的「明水然・樂」主廚蔡杰宇，不藏私透露蛋液與高湯的完美比例，約為1:3～1:5，如果蛋液為100g，那麼建議高湯約130g至多約150g。

他提醒民眾想要掌握蒸蛋滑嫩的口感，還是要精準拿捏比例，建議最好用秤重或以容器測量，因為每顆蛋重量不一，很難直接以幾顆蛋、對應幾匙高湯來做計算。

主廚蔡杰宇也安慰主婦們，不要急於一時，由於大家在家烹煮蒸蛋使用的器具不一樣、每次蒸量都有所不同。他建議蒸蛋時可以不用急著一次到位、「慢慢蒸熟」是沒關係的；真有不確定，中途可以打開鍋蓋、確認蒸蛋成形的狀態，多次慢慢蒸到熟，來拿捏自己慣用的時間。

▲有女網友在家做蒸蛋卻忘一步驟，一打開電鍋看到成品後，就讓千人傻眼直呼「嗨成這樣？」（示意圖／記者許苡晴攝）
▲大家習慣用的大同電鍋，竟就是造成蒸蛋「月球表面」的主因？（示意圖／記者許苡晴攝）
📌大同電鍋最易讓蒸蛋「月球表面」？破解秘訣曝光
對於多數人習慣使用大同電鍋蒸蛋，主廚蔡杰宇倒是語出驚人表示，「其實不建議用大同電鍋耶，大同電鍋就是造成月球表面的關鍵」，著實嚇了大家一跳。進一步追問，他道出關鍵原因，「因為大同電鍋的鍋蓋能完全密合，使蒸氣在電鍋裡完全循環，導致水蒸氣從上匯聚後、滴落至下方碗裡，而破壞了蒸蛋的形狀，造成月球表面」。

他建議大家可以用炒菜鍋蒸蛋，記得鍋蓋不要完全緊閉。或者使用大同電鍋時，在鍋蓋闔上時，與內鍋的側邊夾上一根筷子，不要讓蒸鍋完全密合，就能讓空氣內外稍微流通，如此一來，蒸蛋就不會再出現月球表面。

▲蒸蛋常見的食譜為，加清水、高湯、醬油等，但實際上也可加入牛奶。（示意圖／取自unsplash）
▲不少人在家嘗試蒸蛋，但蛋面總是無法像餐廳一樣光滑柔嫩。（示意圖／取自unsplash）

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