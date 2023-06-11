零失敗蒸蛋做法公開！「完美比例」不藏了　主廚1招破解月球表面

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口碑甚好的無菜單鐵板燒「明水然・樂」，端出口感軟嫩、鹹鮮十足的「龍蝦膏蟹肉茶碗蒸」，令人一吃驚豔。讓人忍不住好奇，蒸出滑嫩蒸蛋的做法？累積11年經驗的「明水然・樂」主廚蔡杰宇，不藏私透露蛋液與高湯的完美比例，約為1:3～1:5，如果蛋液為100g，那麼建議高湯約130g至多約150g。
他提醒民眾想要掌握蒸蛋滑嫩的口感，還是要精準拿捏比例，建議最好用秤重或以容器測量，因為每顆蛋重量不一，很難直接以幾顆蛋、對應幾匙高湯來做計算。
主廚蔡杰宇也安慰主婦們，不要急於一時，由於大家在家烹煮蒸蛋使用的器具不一樣、每次蒸量都有所不同。他建議蒸蛋時可以不用急著一次到位、「慢慢蒸熟」是沒關係的；真有不確定，中途可以打開鍋蓋、確認蒸蛋成形的狀態，多次慢慢蒸到熟，來拿捏自己慣用的時間。
📌大同電鍋最易讓蒸蛋「月球表面」？破解秘訣曝光
對於多數人習慣使用大同電鍋蒸蛋，主廚蔡杰宇倒是語出驚人表示，「其實不建議用大同電鍋耶，大同電鍋就是造成月球表面的關鍵」，著實嚇了大家一跳。進一步追問，他道出關鍵原因，「因為大同電鍋的鍋蓋能完全密合，使蒸氣在電鍋裡完全循環，導致水蒸氣從上匯聚後、滴落至下方碗裡，而破壞了蒸蛋的形狀，造成月球表面」。
他建議大家可以用炒菜鍋蒸蛋，記得鍋蓋不要完全緊閉。或者使用大同電鍋時，在鍋蓋闔上時，與內鍋的側邊夾上一根筷子，不要讓蒸鍋完全密合，就能讓空氣內外稍微流通，如此一來，蒸蛋就不會再出現月球表面。