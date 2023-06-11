大雷雨狂炸一夜後！巨型蜈蚣竄機車 人妻嚇傻：棄車帶孩走路上學
太可怕了！近日台灣連連入夜發豪大雨、雷雨警報，一名人妻日前準備騎車帶小孩上學，沒想到她打開車箱要拿安全帽時，驚見一隻目測近20公分長的巨型蜈蚣，嚇得當場「放棄騎機車」，改用走的帶小孩上學。事後，老公出馬遍尋不著那隻巨型蜈蚣，但她已嚇到不敢再騎機車。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「爆料公社二社」社團發文，上傳3張巨型蜈蚣出沒在機車車箱內照片，嚇說「我心裡毛、腦袋麻，想著我會不會騎車時跑出來啊，平常都騎車帶小孩上下課，實在太可怕了」，求救問網友是否有類似經驗。
結果一名網友回說「我是遇到下大雨結果大強在我機車裡躲雨」，原PO人妻也說「 對，前4小時超級大大大雨，像天空破洞一樣用倒的，有被吵醒，然後早上開車箱就嚇死了」。不少網友也說「好可怕，這感覺快成精了」、「好可怕！大到我以為是假的」、「蜈蚣王欸可惜了」。
事實上，蜈蚣又名百足蟲，但實際上不同品種足數不一，有少於20、也有超過300隻腳的種類，當中祕魯巨人蜈蚣是世界上最大的蜈蚣。棲息於南美洲與加勒比地區，平均長度為30公分，有的個體甚至能長到38cm。
萬一不幸被蜈蚣咬，除了感到十分疼痛，患部可能腫脹，並出現發燒與虛弱等症狀，過敏者可能產生過敏性休克。