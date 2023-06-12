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妹子進全聯「滿肚子屎滾」！眾逛1地更頂不住：老闆直接蓋廁所

▲近日就有網友分享，自己到全聯時，每次才進門沒幾步路就非常想要上大號，沒想到引起共鳴。（示意圖非當事店家／記者鍾怡婷攝）
▲近日就有網友分享，自己到全聯時，每次才進門沒幾步路就非常想要上大號，沒想到引起共鳴。（示意圖非當事店家／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

常常有不少人會將早餐店的大冰奶當作「最強瀉藥」，都市傳說一喝必拉是許多人都有的經驗。不過近日就有網友分享，自己到全聯時，每次才進門沒幾步路就非常想要上大號，好奇詢問大家是否有類似經驗。貼文引起廣大迴響，甚至有不少人指出「寶雅更加讓腸胃順暢，老闆甚至直接蓋廁所」。

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一名女網友在「Dcard」貼文表示，自己每次去逛全聯超市的時候，每次走沒多久肚子就有「便意」，這讓她非常不解的提問「有沒有人跟我一樣，只要去全聯走沒幾步就很想大便」。

▲不少民眾都有逛賣場、超市突然「滿肚子屎滾」的情況。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲不少民眾都有逛賣場、超市突然「滿肚子屎滾」的情況。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「我男友每次去家樂福一定會拉屎，只有家樂福，我都說他有家樂福拉屎症，而我偶爾會有寶雅拉屎症，只有寶雅」、「寶雅魔咒更強....」、「小時候每次去寶雅都會有非常非常強烈想上大號的感覺，我媽跟我姐每次都罵我」、「我先生也是每次去愛買也一定要拉屎」、「賣場拉屎症，一大堆人有哈哈哈哈哈」。

事實上，這類似的題目不論在PTT或者臉書社團都常常有人討論，只要是賣場包括家樂福、好市多、全聯甚至是寶雅都有人有遇到類似經驗，其中「寶雅」是被最多人公認的「最強瀉藥」，更爆笑的是，有些寶雅的老闆直接在店內「附加廁所」，也讓不少顧客覺得相當貼心。

▲寶雅被譽為是「最強瀉藥」，有些門市還提供廁所真的非常貼心。（圖/讀者提供）
▲寶雅被譽為是「最強瀉藥」，有些門市還提供廁所真的非常貼心。（圖/讀者提供）
而對於這種情況，說法其實有許多種，中醫師王大元在粉專《元氣中醫師 王大元》也曾解釋這神奇原因，表示逛書局或大賣場想大號原因很多，有人認為是神經反射，就像著名的帕夫洛夫「古典制約」理論，每次拿食物餵狗，同時搖響鈴鐺，一段時間後，只要小狗聽到鈴聲就會流口水；而有些人平時會邊蹲馬桶邊看書，因此逛書局翻閱時想排便，可能也與制約反應有關。

另外原因則是包括「姿勢變化緣故」，因為商品的擺設高度不一，需要踮腳、彎腰或蹲下，這些動作會刺激腸胃蠕動，引發「促排現象」。王大源也說，還有像是許多人喜歡在吃飽喝足後逛這些賣場，所以逛到一半「屎在滾」，與胃結腸反射有關，這也非常正常；最後就是情緒以及溫度所致，冷氣太強也有寒瀉現象會出現。

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