妹子進全聯「滿肚子屎滾」！眾逛1地更頂不住：老闆直接蓋廁所

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友紛紛回應「我男友每次去家樂福一定會拉屎，只有家樂福，我都說他有家樂福拉屎症，而我偶爾會有寶雅拉屎症，只有寶雅」、「寶雅魔咒更強....」、「小時候每次去寶雅都會有非常非常強烈想上大號的感覺，我媽跟我姐每次都罵我」、「我先生也是每次去愛買也一定要拉屎」、「賣場拉屎症，一大堆人有哈哈哈哈哈」。
事實上，這類似的題目不論在PTT或者臉書社團都常常有人討論，只要是賣場包括家樂福、好市多、全聯甚至是寶雅都有人有遇到類似經驗，其中「寶雅」是被最多人公認的「最強瀉藥」，更爆笑的是，有些寶雅的老闆直接在店內「附加廁所」，也讓不少顧客覺得相當貼心。
而對於這種情況，說法其實有許多種，中醫師王大元在粉專《元氣中醫師 王大元》也曾解釋這神奇原因，表示逛書局或大賣場想大號原因很多，有人認為是神經反射，就像著名的帕夫洛夫「古典制約」理論，每次拿食物餵狗，同時搖響鈴鐺，一段時間後，只要小狗聽到鈴聲就會流口水；而有些人平時會邊蹲馬桶邊看書，因此逛書局翻閱時想排便，可能也與制約反應有關。
另外原因則是包括「姿勢變化緣故」，因為商品的擺設高度不一，需要踮腳、彎腰或蹲下，這些動作會刺激腸胃蠕動，引發「促排現象」。王大源也說，還有像是許多人喜歡在吃飽喝足後逛這些賣場，所以逛到一半「屎在滾」，與胃結腸反射有關，這也非常正常；最後就是情緒以及溫度所致，冷氣太強也有寒瀉現象會出現。