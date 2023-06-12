4童墜機困亞馬遜雨林！13歲姊姊「帶領求生40天」 最新情況曝光
簡直是不可能的任務！哥倫比亞4名孩童歷經墜機事件之後，竟然奇蹟的生還，當中13歲的女孩萊絲莉（Lesly）一肩擔起照顧弟妹的角色，在沒有大人的情況下，帶領他們一起在亞馬遜雨林求生40天，終於在日前被搜救人員找到，目前已經送往首都波哥大（Bogota）的軍醫院接受治療。
記者張嘉哲/綜合報導
綜合外媒報導，年齡介於1歲到13歲間的4名維托托族（Huitoto）原住民孩童，5月1日跟母親和一名親戚搭乘一架賽斯納206型（Cessna 206）單引擎小飛機遭遇失事，結果包括機師在內的3名成人罹難，4名孩童於墜機發生後在亞馬遜雨林中流浪。
其中四位孩童的年齡分別為13歲、9歲、4歲及1歲，由於母親時常需要外出上班，因此13歲的姊姊萊絲莉就習慣照顧其他3名弟弟，在墜機事件發生後，姊姊帶領他們進入亞馬遜雨林求生，由於日常萊絲莉與9歲大弟弟之前就經常玩生存遊戲，會搭小帳篷，成為他們能夠成功活下的關鍵，而最後他們也在6月9日被尋獲救援。
而孩童的生父拉諾克（Manuel Miller Ranoque）表示「萊絲莉告訴我，事實上，她母親還活了4天」，拉諾克說，妻子死亡之前很可能叫4個孩子「走開」，顯然是要求他們離開失事現場去尋找生機。
據美聯社報導，目前孩童都已經被送往醫院，孩童的親人瓦倫西亞（Fidencio Valencia）告訴媒體「獲救後的孩童們已經開始說話，其中一人表示，他們躲在樹幹上，才能夠倖免於叢林地區布滿的蛇、動物和蚊子，現在他們已經開始進食，雖然吃得不多，但狀況已經逐漸好轉」。