捷運手扶梯「卡整排尖尖的」！真實用途曝光 乘客狂讚長知識
捷運可以說是台北人上課、上班通勤的好工具，但搭了這麼久的捷運，你有沒有仔細觀察過捷運站內各種設施呢？就有網友討論「大家看過捷運站裡面的手扶梯，旁邊都有尖尖的東西嗎？」貼文引起熱烈討論，不少乘客表示沒注意過，也有人解答「真正用途」，讓人大讚長知識！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「小弟書讀得不多，才疏學淺。有沒有誰知道手扶梯旁邊這個尖尖的裝置有什麼作用呢？」只見貼出的照片中，手扶梯旁每隔一段距離，都有尖尖的不明裝置出現，看起來也不太像是裝置，讓人好奇真正的用途。
貼文一出，不少網友紛紛回應「怕有人東西掉了會直接一路滑到最底下」、「防滑裝置，很貼心的設計」、「防止人家溜滑梯也有吧，雖然我也超想溜哈哈哈」、「防滑裝置喔，避免人家當作溜滑題，還有防止物品一次性滑落到底部」；而許多乘客也表示「奇怪的知識又增加了」、「原來是這個功能，沒裝我還真的想溜溜看」、「長知識了，下次搭捷運多看他兩眼哈哈哈」。
事實上，過去北捷也在臉書出過類似的考題與網友互動，這種裝置其實會有「尖尖的」以及「正方形」兩種，北捷解釋「相信大家都看過知名演員成龍的動作電影，片中演員們常會從電扶梯的扶手蓋板滑行而下，看來帥氣，但其實是相當危險的！為了防止這樣的危險動作，我們在電扶梯的扶手蓋板上加裝連續間隔的突起物件，除了可以避免被當作溜滑梯之外，還可以防止乘客不小心掉落的物品直接下滑至底部而發生危險唷！」