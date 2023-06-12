同學超皮！畢典「連打3通電話」惡搞台上郭台銘 郭董高EQ神回了
體驗打給郭台銘的感覺？近日在抖音上瘋傳一段影片，鴻海集團創辦人郭台銘受邀參加畢業典禮，結果遭到台下的同學調皮惡搞，利用IG的通話功能打給郭台銘，影片上傳才1天就快衝破百萬人觀看。對此，郭台銘也真的在自己的IG回應此事，讓不少網友表示「真是非常親民耶！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在Tik Tok上分享一段影片，只見當時是某間學校的畢業典禮，當台上的師長正在致詞時，一名同學拿出手機打開郭台銘的IG，接著按下右上角的通話，雖然打了2通電話都馬上被掛掉，但同學不死心打第3通，隨後畫面顯示「無人接聽」。
同學們好奇郭台銘有沒有什麼反應，把畫面轉向講台，結果郭台銘從口袋中拿出手機查看，一臉疑惑的看著螢幕，讓打電話惡整的同學興奮笑喊「欸欸欸！他拿出來了、拿出來了」！
貼文曝光後，立刻引爆網友熱議「我爸只接我電話好嗎？」、「太狠了！竟敢惡整我爸」、「請不要惡整我爸，我保留法律追訴權利」、「被郭爸看到了，他有轉發影片」、「我爸今天回來有跟我說，你們自己小心點」。
而令人意外的是，郭台銘竟然也在IG轉發影片回應表示「同學啊！下次可不可以，不要在這時間打給我...」，超高EQ回應讓不少網友大讚郭董很親民，而從郭台銘的IG貼文發現，該影片所在的地點應該是高雄師範大學的畢業典禮，他以永齡基金會創辦人的身分受邀參加。