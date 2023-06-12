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下半年「5生肖」開始走衰運！注意事項曝光　屬兔者這月有望逆轉

▲《科技紫微網》點名5生肖下半年要特別當心，將會開始走衰運帶來不少意外！（示意圖／翻攝Pexels）
▲《科技紫微網》點名5生肖下半年要特別當心，將會開始走衰運帶來不少意外！（示意圖／翻攝Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

一轉眼上半年其實已經快過去，接下來的下半年是不少人在事業衝刺、課業精進的黃金時期，準備好在年底有個大豐收，但是下半年運勢如果不好，想要有好的收尾恐怕很困難！《科技紫微網》就提醒生肖鼠、生肖兔、生肖蛇、生肖馬及生肖牛的民眾，下半年要特別當心，將會開始走衰運帶來不少意外，快來看看有哪些要注意的事項！

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▲下半年五生肖開始走衰運，行事一定要更加注意小心。（示意圖／取自unsplash）
▲下半年五生肖開始走衰運，行事一定要更加注意小心。（示意圖／取自unsplash）
生肖鼠

凡事都要小心謹慎，尤其在簽訂合約或者和他人交涉的事物上，要仔細考量清楚，容易出現合約糾紛或是惹上官非麻煩，下半年運勢雖有些跌落，但肖鼠者若能保持積極心態，與他人友善交往，多釋放好意，也可以擋災提升好運！

生肖兔

下半年只能用「攔胡」來形容，例如好不容易遇到喜歡的人，會遇到強勢競爭者同台爭取；工作案件原本能夠順利完成、獲得升職的機會，但後來功勞莫名其妙的被搶走等等。不過7月之後，屬兔者有吉星歲駕，你的麻煩和負擔就會減少，肖兔者也可趁這個時機儲備精力，待躍升之運勢到來，再行逆轉反攻。

生肖蛇

不只上半年不順，下半年也是行事很多阻礙，尤其在「新發展的事物」上，例如接手新的工作案件、擴展新的人脈資源等情況時，較容易遇到困難，下半年容易犯小人，忌諱在別人背後議論東西，以免惹禍上身！

▲5生肖在下半年開始走衰運，謹言慎行是不二法門杜絕禍患的最佳解。（示意圖／取自unsplash）
▲5生肖在下半年開始走衰運，謹言慎行是不二法門杜絕禍患的最佳解。（示意圖／取自unsplash）
生肖馬

下半年多有潛伏禍患，平時的細節之處若做不到位，須得當心將會為自己帶來大麻煩！必須注意禍從口出，或者是對於新認識的朋友、同事說話要有保留，待人處事謹守規矩，多助人為樂，可為自己累積善緣，趨利避害。

生肖牛

下半年屬牛之人在人際交往方面多有不利，容易得罪周圍人，引來麻煩，多些圓融、感恩，仇人可成貴人。另外也要謹防爛桃花來到身邊騙吃騙喝，尤其是對於在農曆八月邂逅遇的異性，需提高警惕。若是由親友介紹的異性，則容易帶來愛情的好消息。
 

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