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獨／肯德基不回西門町了！中國潮玩品牌進駐確定　驚人月租金曝光

▲西門町峨嵋街、漢中街口「肯德基」舊址，閒置1年9個月後，確定將由中國潮玩品牌POP MART（泡泡瑪特）進駐。業者估租金超過200萬元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲西門町峨嵋街、漢中街口「肯德基」舊址，閒置1年9個月後，確定將由中國潮玩品牌POP MART（泡泡瑪特）進駐。業者估租金超過200萬元。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

被視為西門町商圈復甦指標的峨嵋街、漢中街口「肯德基」舊址，從肯德基2021年8月31日歇業後閒置至今，時隔約1年9個月，確定中國知名「潮玩品牌」POP MART（泡泡瑪特）即將進駐業者推估租金超過200萬元。《NOWnews今日新聞》昨（12）取得泡泡瑪特回應，業者低調表示「均在規劃當中」。

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2019年底爆發COVID-19疫情以來，星聚點西門館、中國雜貨品牌MINISO、肯德基等名店，在2021年陸續退出西門町漢中街與峨嵋街的「一級戰區」。至今疫情降級後，觀光客也逐漸回流，除「肯德基」3層樓高的舊址已出租外，中華路上一棟500坪大樓也將由KTV進駐，2棟都是「百萬級」金店面。

▲在地房仲劉家豪說，目前有不少大品牌搶進住西門町，正在積極找點中。（圖／記者徐銘穗攝）
▲在地房仲劉家豪說，目前有不少大品牌搶進住西門町，正在積極找點中。（圖／記者徐銘穗攝）
對於即將進駐西門町，中國「潮玩品牌」POP MART低調回應《NOWnews今日新聞》表示，「目前泡泡瑪特均在規劃當中，之後有確切進一步的消息會再與媒體朋友們分享的，謝謝」。未透露確切租金與旗艦店相關規劃。

據了解，POP MART（泡泡瑪特）是一家中國玩具製造商，主要生產「盲盒」玩具，以15到35歲為消費主力，他們深深著迷於「抽盲盒」的選購方式，為了得到特定「神秘款」，有時會「箱購」搬回家。該公司2020年12月11日在香港交易所掛牌上市，據泡泡瑪特公布財報資料顯示，2022年營收46.2億人民幣（約新台幣201億5700萬元）。

▲Molly系列是泡泡瑪特的招牌。（圖／翻攝POP MART臉書）
▲Molly系列是泡泡瑪特的招牌。（圖／翻攝POP MART臉書）
回到西門町店租市況，住商不動產西門捷運加盟店店經理劉家豪告訴《NOWnews今日新聞》說，目前西門町租金最貴的是捷運6號出口附近的H&M，月租金1000多萬元，1號出口的NIKE租金也要308萬元，而「肯德基」那棟位在精華地段的三岔路口，推估租金至少要200萬元

劉家豪也說，西門町店租是近年最好，「該出的都出掉了」，目前有不少大品牌搶進住西門町，正在積極找點中。不過，他也說目前小店家類型仍以餐飲為主，隨著韓國、日本觀光客回流，認為鳳梨酥等伴手禮店也將回歸，估計西門町店租未來仍有10%至20%的成長空間

▲肯德基舊址目前雖然依舊拉下鐵門，外觀看不出動靜，但走近時發現鐵捲門下冷氣吹氣，應是業者低調裝潢趕工中。（圖／記者徐銘穗攝）
▲肯德基舊址目前雖然依舊拉下鐵門，外觀看不出動靜，但走近時發現鐵捲門下有冷氣吹出，應是業者低調裝潢趕工中。（圖／記者徐銘穗攝）
▲何世昌說，西門町商圈的確開始復甦，空置率已下降至45%，但離「完整回血」還有段差距。（圖／記者徐銘穗攝）
▲何世昌說，西門町商圈的確開始復甦，空置率已下降至45%，但離「完整回血」還有段差距。（圖／記者徐銘穗攝）
馨傳不動產智庫執行長何世昌受訪指出，西門町商圈的確開始復甦，空置率已下降至45%，但全盛時期空置率不到10%，顯示距離「完整回血」還有段差距

在租金部分，何世昌說，目前西門町平均租金在8000元至1萬5000元間，「每一單筆超過1萬元的不到10間」，距離全盛時期單筆租金2萬元相比，只回來3/5左右

何世昌分析，西門町十分倚賴國際觀光客，國際觀光客能否持續成長，是西門町商圈能否滿血回歸的觀察重點之一。至於何時能重回榮景？何世昌說今年已經不太可能，「還要讓子彈再飛一會」，推估明年下半年比較有機會

▲西門町商圈有不少韓式拍貼機。（圖／記者徐銘穗攝）
▲西門町商圈有不少韓式拍貼機。（圖／記者徐銘穗攝）

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