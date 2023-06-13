獨／肯德基不回西門町了！中國潮玩品牌進駐確定　驚人月租金曝光

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對於即將進駐西門町，中國「潮玩品牌」POP MART低調回應《NOWnews今日新聞》表示，「目前泡泡瑪特均在規劃當中，之後有確切進一步的消息會再與媒體朋友們分享的，謝謝」。未透露確切租金與旗艦店相關規劃。
據了解，POP MART（泡泡瑪特）是一家中國玩具製造商，主要生產「盲盒」玩具，以15到35歲為消費主力，他們深深著迷於「抽盲盒」的選購方式，為了得到特定「神秘款」，有時會「箱購」搬回家。該公司2020年12月11日在香港交易所掛牌上市，據泡泡瑪特公布財報資料顯示，2022年營收46.2億人民幣（約新台幣201億5700萬元）。
回到西門町店租市況，住商不動產西門捷運加盟店店經理劉家豪告訴《NOWnews今日新聞》說，目前西門町租金最貴的是捷運6號出口附近的H&M，月租金1000多萬元，1號出口的NIKE租金也要308萬元，而「肯德基」那棟位在精華地段的三岔路口，推估租金至少要200萬元。
劉家豪也說，西門町店租是近年最好，「該出的都出掉了」，目前有不少大品牌搶進住西門町，正在積極找點中。不過，他也說目前小店家類型仍以餐飲為主，隨著韓國、日本觀光客回流，認為鳳梨酥等伴手禮店也將回歸，估計西門町店租未來仍有10%至20%的成長空間。
馨傳不動產智庫執行長何世昌受訪指出，西門町商圈的確開始復甦，空置率已下降至45%，但全盛時期空置率不到10%，顯示距離「完整回血」還有段差距。
在租金部分，何世昌說，目前西門町平均租金在8000元至1萬5000元間，「每一單筆超過1萬元的不到10間」，距離全盛時期單筆租金2萬元相比，只回來3/5左右。
何世昌分析，西門町十分倚賴國際觀光客，國際觀光客能否持續成長，是西門町商圈能否滿血回歸的觀察重點之一。至於何時能重回榮景？何世昌說今年已經不太可能，「還要讓子彈再飛一會」，推估明年下半年比較有機會。