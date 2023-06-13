大王具足蟲對手來了！雲林「蛙呀蛙拉麵」爆紅：整隻趴在碗裡
上個月「拉麵公子」推出大王具足蟲拉麵，成功打響店家名號，吸引各路網紅前往朝聖品嚐開箱，然而現在對手出現了！雲林知名拉麵店也推出「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，將整隻青蛙放入拉麵當中，每碗售價更是親民到不行，外型曝光之後，在社群引發話題。
記者張嘉哲/綜合報導
雲林拉麵店「圓拉麵」日前在臉書粉專表示，雲林北港特色美食「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，一碗250元，材料以魚湯為湯底，再配上客制化麵條、海線蛤仔、莿桐蒜頭、台酒米酒、蔥花及整隻不切、不去皮的青蛙。
只見貼出的照片，一隻青蛙就這樣趴在拉麵當中，不過腳以及頭有露出來，看起來還是有些令人害怕。店家表示「每天只有限量六晚，要吃的話必須要預約，歡迎有興趣的民眾整個拿來啃！如果要純拍照、獵奇浪費的酌收100元工本費」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這個我還是不行唷....」、「拉麵店真的比創意」、「在小小小的拉麵碗裡！放大大的青蛙」、「巨形蟲跟青蛙我都不行啦」、「雞皮疙瘩，看起來真的不好吃哈哈哈哈」、「這真的不能只有我看到...」。
事實上，雲林北港的特色美食其中之一確實就是「青蛙湯」，仔細看網路上不少店家的評價，發現青蛙吃起來介於雞肉跟魚肉之間，是不少老饕的最愛喔！如今拉麵店業者將其入菜發揮創意，勢必又要引起一波朝聖風潮。