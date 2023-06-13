正妹護理師罹肺癌！健檢多花8千元才發現　「30歲不菸不酒」爆哭

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雅薇透露，最終她被轉介到台大醫療團隊，副院長陳晉興看完片子和善地說「80%是惡性，但你放心我幫你開刀處理，我保證不會轉移！」不過突如其來的消息，還是讓雅薇不能接受表示「我還很年輕，我開始跟一般人一樣，瘋狂查詢死亡率、復發率，想著未來這個基因會不會跟我一輩子讓我提早面對死亡」。
而在日前，雅薇已經開完刀，她表示「我做的是胸腔鏡肺腫瘤併淋巴廓清切除手術，確定是肺腺癌第一期，病理分期與後續治療還要等上一週，心情上也慢慢調適，後來癌醫的腫瘤內科專師學姐來看我，她分享她腫瘤內科的病人幾乎都是三或四期，有些發現也不過35至40歲出頭，他們現在也正很努力投藥治療，甚至回到職場工作，在台灣醫療上他們都有機會看的自己孩子畢業」。
雅薇說「我想，在30歲能提早發現已經很幸運，如果今年沒有自己加做LDCT，就算每年X光檢查也看不到，謝謝我很重要的朋友，她常常提醒我要記得健康檢查，催促我要保好保險」。
雅薇提到「一路上親友、同事、家人、甚至台大幫我做檢查的放射師、抽血檢驗師、護理師、醫師看到我的年紀都會好奇問我一句『你怎麼會想到要做這個檢查？』我只是這半年有偶爾咳嗽加上長期偏頭痛沒有改善，才想自費多做低劑量CT及腦部核磁共振，但檢查發現這顆位置與咳嗽無關，算是咳嗽給我的警訊，也算是我多花$8000多救了我自己」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「看到快哭了....幸運已經開完刀！妳是最棒的加油！」、「大家健康檢查的錢真的不要省，沒有健康的人生，什麼都別談了」、「妳是最棒的！好心疼QQ」、「感謝勇敢的妳說出這件事情！願未來持續正向！」、「美麗的白衣天使加油」、「我身邊也有朋友早期發現跟治療，現在已經沒事了！多虧你有警覺，加油加油！」