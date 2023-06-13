幼兒園老師有刺青！家長撞見錯愕：欠檢舉 釣出炎亞綸、謝和弦
現在不少人身上都有紋身刺青，往往是紀念一些人事物，於是選擇在身上留下一些印記，這並沒有什麼大礙。不過，近日一名家長匿名指控，表示最近在超市遇到兒子的幼稚園老師，沒想到卻發現對方的手臂跟小腿都有刺青，讓她直呼快要嚇死「想要檢舉」，沒想到貼文引爆熱議，還釣出現在也是奶爸的謝和弦以及炎亞綸神回應。
記者張嘉哲/綜合報導
一名家長日前在臉書社團「匿名公社」貼文指出「‘假日在家附近的全聯看到兒子幼兒園的小老師，她手臂跟小腿都有刺青，我整個快嚇死了，原來這才是她的真面目阿，這樣在身體作畫的人憑什麼在這種單純的環境教孩子？哪裡可以檢舉啊？」
貼文一出，遭到網友群起砲轟表示「這年代還有人用刺青分辨好人跟壞人嗎？」、「好驚人....還有人用刺青在分辨好壞人」、「失敗的家長，你才真的要檢討自己怎麼教育小孩」、「偏見這麼深都可以當家長了，單純刺青不能當老師嗎？」、「真的是欠砲轟，虐童的老師有刺青嗎？」
而留言串當中也出現不少名人，例如歌手謝和弦也分享自己抱著女兒的照片表示「全身刺青也可以當好家長，哈們」；而男星炎亞綸也出面打臉「什麼年代了，刺青跟人格品行是沒有直接相關的」；前女團Super7隊長許寀菁也回應「刺不刺青跟人格教育有關係嗎？現在的社會不是以前了，怎麼不說那些為非作歹的教育人員呢？」讓不少同業人員都認同他們的發言表示「時代不同了各位家長」。