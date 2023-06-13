朱學恒「告發自己」性騷？她揭背後算計：鍾沛君將二次受傷害

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對此，議員苗博雅表示，朱學恒宣布「告發自己」、「負起所有責任」，我認為這不但是假戲，而且是一齣精心算計，為自己復出鋪排，二度傷害受害者的爛戲！「告發」和「自首」的意義跟效果完全不相同。
苗博雅提到，如果真的像朱學恒所說「要負起所有責任，那他應該是「自首」，把犯行全盤托出，包括人事時地物仔細交代，表達願受追訴裁判之意，在犯罪人自白坦承不諱的情況下，讓檢察官早日偵結起訴，讓被害者得到遲來的正義。
「但是朱學恒滿嘴的負起一切責任，實際上卻利用告發的技巧，讓鍾沛君負起全部的舉證責任」苗博雅解釋「刑事起訴的門檻相當高，如果鍾沛君舉證程度無法成功跨過起訴的門檻，那朱學恒就可以獲得檢察官送的不起訴大禮，簡單來說，朱學恒的告發不自首，就是把被害人拖上法庭對打，讓鍾沛君在被動的狀態下，又被朱學恒的法律戰二次傷害」。
苗博雅痛批，朱學恒的「告發不自首」，是把法律舉證的責任完全轉嫁到鍾沛君一方，這不是願負責任，而是暗藏「推卸責任」的用意，二度傷害鍾沛君，順便看看自己能不能撈到一個不起訴處分。
苗博雅斥責，朱學恒玩弄「告發不自首」之後，一片「朱大加油」之聲湧入，開始為他鋪排復出之路，未來我們也會看到更多人怪罪鍾沛君不懂原諒、不顧大局、不識大體。大部分看得懂的人，忌憚朱學恒不久後復出的媒體聲量，不敢多說，但這麼惡質的手法，如果沒人點破，未來群起效尤，被害人一定更加恐懼，看得懂的人，為了還不敢發聲的人，我們不能就這樣假裝沒看見。
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