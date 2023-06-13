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朱學恒「告發自己」性騷？她揭背後算計：鍾沛君將二次受傷害

▲名嘴朱學恒被國民黨議員鍾沛君指控性騷之後，12日赴台北地檢署「主動告發」自己曾對台北市議員鍾沛君性騷，讓外界霧裡看花。（圖/YT@朱學恆直播）
▲名嘴朱學恒被國民黨議員鍾沛君指控性騷之後，12日赴台北地檢署「主動告發」自己曾對台北市議員鍾沛君性騷，讓外界霧裡看花。（圖/YT@朱學恆直播）

記者張嘉哲/綜合報導

名嘴朱學恒被國民黨議員鍾沛君指控性騷之後，12日赴台北地檢署「主動告發」自己曾對台北市議員鍾沛君性騷，讓外界霧裡看花，不懂這波操作為何。對此，律師出身的北市議員苗博雅就揭露朱學恒的「背後算計」，透露這是逼鍾沛君走上法律攻防戰，對於鍾沛君來說是二次傷害，痛批是非常「惡質的手法」。

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回顧事件，鍾沛君先在臉書指控朱學恒性騷擾強吻之後，朱學恒隨即直播道歉、停止所有工作，然而沒想到過沒幾天，朱學恒在臉書發出刑事告發狀，稱本週一上午他主動向北檢告發此案，內容上寫著「本人願主動面對司法調查，祈藉由鈞署之偵查，早日還原事實，平息社會紛爭，及對受害人做出適當之補償，故依法提起對自己之告發。綜上所述，狀請鈞署鑒核」，主動「告發自己」的行為讓不少人霧裡看花。

▲朱學恒為「性騷鍾沛君負責」，主動赴北檢告發自己，並表示北檢已收案。（圖／翻攝自朱學恒臉書）
▲朱學恒為「性騷鍾沛君負責」，主動赴北檢告發自己，並表示北檢已收案。（圖／翻攝自朱學恒臉書）
對此，議員苗博雅表示，朱學恒宣布「告發自己」、「負起所有責任」，我認為這不但是假戲，而且是一齣精心算計，為自己復出鋪排，二度傷害受害者的爛戲！「告發」和「自首」的意義跟效果完全不相同。

苗博雅提到，如果真的像朱學恒所說「要負起所有責任，那他應該是「自首」，把犯行全盤托出，包括人事時地物仔細交代，表達願受追訴裁判之意，在犯罪人自白坦承不諱的情況下，讓檢察官早日偵結起訴，讓被害者得到遲來的正義。

「但是朱學恒滿嘴的負起一切責任，實際上卻利用告發的技巧，讓鍾沛君負起全部的舉證責任」苗博雅解釋「刑事起訴的門檻相當高，如果鍾沛君舉證程度無法成功跨過起訴的門檻，那朱學恒就可以獲得檢察官送的不起訴大禮，簡單來說，朱學恒的告發不自首，就是把被害人拖上法庭對打，讓鍾沛君在被動的狀態下，又被朱學恒的法律戰二次傷害」。

▲朱學恒遭鍾沛君指控性騷擾2度強吻，日前主動「告發自己」，強調自己會負起責任。（圖／朱學恒臉書）
▲朱學恒遭鍾沛君指控性騷擾2度強吻，日前主動「告發自己」，強調自己會負起責任。（圖／朱學恒臉書）
苗博雅痛批，朱學恒的「告發不自首」，是把法律舉證的責任完全轉嫁到鍾沛君一方，這不是願負責任，而是暗藏「推卸責任」的用意，二度傷害鍾沛君，順便看看自己能不能撈到一個不起訴處分。

苗博雅斥責，朱學恒玩弄「告發不自首」之後，一片「朱大加油」之聲湧入，開始為他鋪排復出之路，未來我們也會看到更多人怪罪鍾沛君不懂原諒、不顧大局、不識大體。大部分看得懂的人，忌憚朱學恒不久後復出的媒體聲量，不敢多說，但這麼惡質的手法，如果沒人點破，未來群起效尤，被害人一定更加恐懼，看得懂的人，為了還不敢發聲的人，我們不能就這樣假裝沒看見。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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