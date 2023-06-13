KID兒子5個月大確診！收訊息噴淚趕回家 嫩嬰1反應讓他秒融化
藝人KID（林柏昇）去年與圈外人「東區妹仔」Rita結婚後，今年初迎來兒子「木木」誕生，並常在社群上分享當爸喜悅。昨（12）日，KID在臉書表示，僅5個月大的兒子確診新冠肺炎，聽到消息當下他眼淚噴出，並心疼老婆辛勞，「自己什麼都不能做的情況下，還是看到了媽媽徹夜未眠，擔心兒子體溫跟病況的偉大」，他透露，隔天在出門工作前兒子主動伸手給他抱，讓他瞬間融化。
記者薛羽彤/綜合報導
KID昨日透露兒子確診新冠肺炎，他表示才剛結束在美國10天的工作，回到家收完行李，隔天又要馬上接著出外景工作，原本他期待回到家可以抱抱兒子，結果在飛機落地前幾小時，收到老婆訊息，「老公，真的很對不起，我沒有把兒子顧好，木木確診了」。KID當下眼淚直接噴出，隨後趕緊安撫老婆，「過程真的很煎熬，看到老婆傳來幾張下載不了，模糊到不行，隱約可以看到木木很勇敢、不哭不鬧地在媽媽身體上睡著的樣子，真的超級心疼。」
KID到家後看到老婆盡心照顧孩子，直呼媽媽這角色真的很偉大，也不忍怪罪老婆小孩確診一事。即便擔心兒子，但礙於有工作在身，KID趁著出門前再伸手抱抱兒子，畫面中木木也向KID伸出手，讓他直呼：「生病的小木木自己不舒服，還給爸爸媽媽這樣的一個可愛爆擊，真是好貼心！」
最後，KID表示，兒子確診也是他人生的一部分，所以決定記錄下來，也歡迎大家給予他更好的建議，「我不擔心指責，因為我跟老婆知道我們是世界上最愛他的人，也想說幸好有記錄這一切，我才能拍下木木伸手抱抱的畫面，這些第一次都將會是我人生最棒最棒的回憶！」
※【NOWnews 今日新聞
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