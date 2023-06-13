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KID 5月大兒確診！「沒發燒≠沒事」　嬰幼兒疫後7症狀恐是MIS-C

▲KID 5個月大的兒子確診新冠肺炎，醫師提醒發燒並非唯一參考指標，精神活動力、食慾、呼吸頻率等都需要注意。圖左為峮峮抱KID兒子。（圖／翻攝KID臉書）
▲KID 5個月大的兒子確診新冠肺炎，醫師提醒發燒並非唯一參考指標，精神活動力、食慾、呼吸頻率等都需要注意。圖左為峮峮抱KID兒子。（圖／翻攝KID臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

藝人KID（林柏昇）5個月大的兒子確診新冠肺炎，讓他一收到訊息就噴淚趕回家。近來受到第4波疫情反撲，每天仍有兩萬多人確診，而目前只有6個月以上嬰幼兒才有疫苗打，6個月以下嫩嬰一旦染疫該怎麼辦？

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醫師提醒，發燒並非唯一參考指標，精神活動力、食慾、呼吸頻率等都需要注意，疫後6周內如持續發燒且出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、異常頭暈任一症狀，可能是「兒童多系統炎症徵侯群 (MIS-C)」上門，要即刻就醫。

▲趙小僑、劉亮佐的愛女去年3個月大時曾確診新冠，病況危急一度送加護病房。夫妻事後分享照顧經驗，提醒家長多觀察孩子的活力等。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）
▲趙小僑、劉亮佐的愛女去年3個月大時曾確診新冠，病況危急一度送加護病房。夫妻事後分享照顧經驗，提醒家長多觀察孩子的活力等。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）
藝人趙小僑、劉亮佐夫妻去年十月全家確診新冠肺炎，當時年僅3個月大的愛女也確診，病況危急一度送加護病房，平安返家後又出現「加護病房症候群」，只要聽到任何聲響都十分容易被驚嚇，讓夫妻倆心疼得直落淚。劉亮佐曾在YouTube上特別提醒家長多觀察孩子的活力、食慾、發燒、拉肚子、意識等狀況，一旦出現症狀不要猶豫，馬上送急診。

臺灣兒科醫學會副秘書長陳錫洲醫師曾受訪指出，小於3個月的新生兒免疫系統尚未發育健全，可能並不會出現發燒的症狀，因此即使沒有症狀也不代表健康。由於嬰幼兒不成熟的免疫系統未發揮作用，新生兒確診面臨的風險更高，加上新生兒染疫後病程進展迅速、變化莫測，有可能併發敗血症、腦膜炎等疾病。

▲趙小僑的愛女3個月大時確診新冠，一度送加護病房，讓趙小僑夫妻心疼落淚。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）
▲趙小僑的愛女3個月大時確診新冠，一度送加護病房，讓趙小僑夫妻心疼落淚。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）
陳錫洲提醒，發燒並非唯一參考指標，精神活動力、食慾、呼吸頻率等都需要注意。根據中央流行疫情指揮中心指引，確診嬰幼童如出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象，並且唇色明顯發白或發紫、血氧飽和度低於94%和肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等7症狀，應即刻就醫。

而嬰幼兒感染後的恢復期，也要警惕「兒童多系統炎症徵侯群 (MIS-C)」上門。該症一般發生在感染後的2到4周或3到6周。儘管概率不高，但若寶寶染疫6周內仍持續發燒且出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、異常頭暈任一症狀，請立即就醫評估。

▲疾管署提醒，確診兒童如出現抽搐、意識不佳等症狀，應即刻就醫。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）
▲疾管署提醒，確診兒童如出現抽搐、意識不佳等症狀，應即刻就醫。（圖／翻攝趙小僑女人說YouTube）

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