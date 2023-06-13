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台灣停車場「假日超貴」！他臉綠：乾脆違停　駕駛揭1關鍵別鐵齒

▲網友認為停車場假日費用不合理，甚至異想天開表示「停在紅線」上被開罰單還比較便宜。（圖/路上觀察學院）
▲網友認為停車場假日費用不合理，甚至異想天開表示「停在紅線」上被開罰單還比較便宜。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

有開車的人都知道，不僅養車費用、油錢支出是一筆，出外停車的費用日積月累也是非常的驚人。然而，近日就有網友討論台灣的停車場普遍都非常貴，尤其在假日的時候「價格堪稱嗜血」，讓他表示假日是不是乾脆停紅線就好，貼文引起廣大迴響，不少有開車的駕駛則搬出案例急勸「真的不要鐵齒.....」。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「假日是不是直接停紅線還比較划算？」只見貼出的照片，一個停車場的招牌上左邊欄位寫著平日「50/小時，當日最高收費150元」，而右邊例假日及國定假日則寫「100/小時，當日最高收費2400元，無最高收費優惠」等同停多少小時就實收你多少。

▲網友認為停車場一小時100，在國定假日及假日沒有優惠非常不合理。（圖/路上觀察學院）
▲網友認為停車場一小時100，在國定假日及假日沒有優惠非常不合理。（圖/路上觀察學院）
而由於汽車違停如果遭開罰單為600元至1200元，因此有網友認為如果假日直接停在紅線上，就算被開罰單也比停車費還要便宜，不少駕駛紛紛回應「我上次也停過10小時真的收一千＝＝」、「台灣停車真的是貴到咪咪冒冒」、「真的是有點太貴」、「會這樣定價通常是很熱鬧的地方，希望車子不要停太久」、「我停過一個沒看清楚以為一小時70元，後來領車發現爆貴才知道原來半小時70」、「不只這家停車場，很多都超貴....假日都沒上限」。

不過也有網友表示「說停紅線真的不要太傻....應該是找別的便宜停車場停，不是賭停紅線，害人家車禍還怎樣的要負刑責跟賠償的」、「停紅線還可能被拖吊，倒不如停進去啊...」、「別亂開玩笑，有車子撞到你違停出事的話，妳要背過失責任的」、「是有可能會吃上過失責任的喔，也會有鉅額賠償的案例，還是別冒險」、「不要鐵齒....要是哪天違停被拖吊還是有人自己撞上來，都是多衰的而已」。

事實上，過去就真的有人違停，結果造成阻擋視線害人車禍死亡，事後被依「過失致死罪」起訴，還被判刑兩個月；此外還有男子在禁止臨時停車的地方違規停放汽車，吳姓女子騎機車經過煞避不及撞上，結果造成身體多處骨折，一舉告上法院求償，最終也是責任判賠13萬多元定讞！民眾千萬不要想省小錢，最後莫名其妙被起訴甚至賠償鉅額，那不如當初乖乖停進停車場內，或者找便宜的停車場停車。

▲駕駛千萬不要隨意在紅線違規停車，以免造成後續不必要的糾紛，也可能會遭到開罰單、拖吊。（圖／八德分局提供）
▲駕駛千萬不要隨意在紅線違規停車，以免造成後續不必要的糾紛，也可能會遭到開罰單、拖吊。（示意圖／八德分局提供）

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