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一吃飽就衝廁所正常嗎？　醫曝黃金15分鐘「3症狀」：可能生病了

▲一吃飽就衝廁所正常嗎？醫師指出如果伴隨3症狀，就要留意可能是胃結腸反射亢進。容嘉說戒掉上廁所看手機後，排泄物「變漂亮了」。（示意圖／翻攝容嘉臉書）
▲一吃飽就衝廁所正常嗎？醫師指出如果伴隨3症狀，就要留意可能是胃結腸反射亢進。容嘉說戒掉上廁所看手機後，排泄物「變漂亮了」。（示意圖／翻攝容嘉臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

一吃飽就衝廁所正常嗎？大腸直腸外科醫師陳威佑指出，用餐後15分鐘後有便意是正常的，這是「胃結腸反射」現象，一天約1到3次，吃完早餐後最明顯，不過如果還伴隨著腹痛、水便或是便秘等情形，就要留意可能是胃結腸反射亢進，是大腸激躁症的症狀之一

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陳威佑日前在臉書粉專發文，指出「當我們進食後，胃的體積會為了容納食物，逐漸撐大。此時結腸會受到神經刺激而收縮、蠕動，將糞便推向直腸、誘發便意，而這就屬於胃結腸反射。」

▲早餐後的「胃結腸反射」通常是最明顯的，便秘的人一定要吃早餐，把握絕佳排便良機。黑貓「Goblin」示範在貓砂盆裡上廁所。（圖／TikTok帳號sirenstarlite）
▲早餐後的「胃結腸反射」通常是最明顯的，便秘的人一定要吃早餐，把握絕佳排便良機。黑貓「Goblin」示範在貓砂盆裡上廁所。（圖／TikTok帳號sirenstarlite）
胃結腸反射通常發生在用餐後15分鐘後，一天發生約1至3次。」陳威佑補充，通常在吃完早餐後，胃結腸反射的情形特別明顯，主要是胃已經長達6小時以上沒有接收到食物，一旦吃了早餐，便能喚醒腸胃蠕動、引起胃結腸反射。因此，便秘患者最好要吃早餐，把握一天最容易排便的重要時刻

但他也提醒，雖然胃結腸反射屬於正常生理現象。不過，如果吃飽就跑廁所，還伴隨著腹痛、糞便呈現軟泥、水泥狀態，或是反而有便秘情形，就要留意有可能是胃結腸反射亢進。

陳威佑說明，胃結腸反射亢進在臨床上又被認為是大腸激躁症的症狀之一，腸躁症患者往往因為內臟的敏感性強、腸胃蠕動過快、或是心理壓力較大，使得交感神經變的活絡，進而抑制腸胃蠕動，或是在進食後就有強烈排便衝動，並有腹脹、脹氣、腹痛等情形。

▲一吃飽就衝廁所如果還伴隨著腹痛、水便或是便秘等情形，就要留意可能是胃結腸反射亢進，是大腸激躁症的症狀之一。（圖／翻攝大腸直腸外科 陳威佑醫師臉書）
▲一吃飽就衝廁所如果還伴隨著腹痛、水便或是便秘等情形，就要留意可能是胃結腸反射亢進，是大腸激躁症的症狀之一。（圖／翻攝大腸直腸外科 陳威佑醫師臉書）
腸胃反應也與吃下肚的食物息息相關。陳威佑說，攝取含有過量飽和脂肪的食物，如油炸食物、加工食品、糕點等烘焙食品，會抑制迴腸活動，延遲胃排空的時間，導致腸胃蠕動變慢、便秘。而食用含有較多乳糖、寡糖的碳水化合物，會經由大腸裡的細菌發酵，產生短鏈脂肪酸，加劇胃結腸反射情形

因此針對胃結腸反射亢進較明顯的朋友，陳威佑也建議要減少食用過油的食物，並尋求專業醫師協助。部份情況是可以經由醫師檢查結合與營養師的建議之下，藉由階段性的低腹敏飲食，使腸道蠕動趨於穩定、正常。
 


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