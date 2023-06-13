一吃飽就衝廁所正常嗎？　醫曝黃金15分鐘「3症狀」：可能生病了

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「胃結腸反射通常發生在用餐後15分鐘後，一天發生約1至3次。」陳威佑補充，通常在吃完早餐後，胃結腸反射的情形特別明顯，主要是胃已經長達6小時以上沒有接收到食物，一旦吃了早餐，便能喚醒腸胃蠕動、引起胃結腸反射。因此，便秘患者最好要吃早餐，把握一天最容易排便的重要時刻。
但他也提醒，雖然胃結腸反射屬於正常生理現象。不過，如果吃飽就跑廁所，還伴隨著腹痛、糞便呈現軟泥、水泥狀態，或是反而有便秘情形，就要留意有可能是胃結腸反射亢進。
陳威佑說明，胃結腸反射亢進在臨床上又被認為是大腸激躁症的症狀之一，腸躁症患者往往因為內臟的敏感性強、腸胃蠕動過快、或是心理壓力較大，使得交感神經變的活絡，進而抑制腸胃蠕動，或是在進食後就有強烈排便衝動，並有腹脹、脹氣、腹痛等情形。
腸胃反應也與吃下肚的食物息息相關。陳威佑說，攝取含有過量飽和脂肪的食物，如油炸食物、加工食品、糕點等烘焙食品，會抑制迴腸活動，延遲胃排空的時間，導致腸胃蠕動變慢、便秘。而食用含有較多乳糖、寡糖的碳水化合物，會經由大腸裡的細菌發酵，產生短鏈脂肪酸，加劇胃結腸反射情形。
因此針對胃結腸反射亢進較明顯的朋友，陳威佑也建議要減少食用過油的食物，並尋求專業醫師協助。部份情況是可以經由醫師檢查結合與營養師的建議之下，藉由階段性的低腹敏飲食，使腸道蠕動趨於穩定、正常。