蔡阿嘎道歉後「首發低成本影片」點閱曝光！自爆黑歷史：很恥
百萬YouTuber蔡阿嘎日前點名「日本5家超難吃的連鎖地雷店」遭大批網友炎上，他後來為此二度道歉並下架影片，更登上日媒掀起關注。而他的YouTube頻道也因此長達七天未更新。昨（12）日，他終於上傳新影片，該影片的主題也相當有意義，原來是10年前早就拍好卻一直沒發的片，「回歸初心，雖然很黑歷史、很恥，但也讓我重溫了當年拍片最純粹的那份快樂」。
記者郭佩蓉/綜合報導
蔡阿嘎昨日上傳「【蔡阿嘎黑歷史】，囤了10年影片，10年後剪出變這樣：永遠不會瘦！（低成本MV）」影片，表示這影片是10年前拍的，「回歸初心！囤了10年的片，硬碟裡竟然還存著這部，拍完之後，一直都沒剪沒發的影片，雖然很黑歷史、很恥，但也讓我重溫了當年拍片最純粹的那份快樂！」
影片發出16小時，已有13萬點閱率，網友們也紛紛留言：「不會因為一次的失誤就否定前面99次的努力，支持你謝謝你帶給大家歡樂」、「支持阿嘎帶給大家歡樂，道歉之後，我們都回來了，200萬嘎粉站出來，流量不會騙人，支持嘎哥做自己，反正他們也聽不懂」、「一週沒有阿嘎的影片和Podcast真的超怪～恭喜阿嘎回歸！加油。」蔡阿嘎昨日也更新IG，曬出替老婆二伯的爸爸慶生的照片，讓大批粉絲相當開心：「看到嘎哥回歸好開心」、「看到嘎哥回歸真好。」