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橘爸唬籃／下一次老八傳奇再等20年　回顧熱火與Butler的驚奇之旅

▲熱火當家球星Jimmy Butler無緣率領熱火寫下傳奇篇章，但表現已經受到外界肯定。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火當家球星Jimmy Butler無緣率領熱火寫下傳奇篇章，但表現已經受到外界肯定。（圖／美聯社／達志影像）

特約作家/橘爸

NBA熱火今不敵金塊，總冠軍賽最終以1：4落敗，「老八傳奇」落幕。當家球星Jimmy Butler也跌落神壇，生涯第二度在總冠軍賽鎩羽而歸。儘管Butler與所屬的熱火最終離冠軍擦肩而過，但回顧本季的表現，橘爸認為熱火所創下的驚奇故事，已帶給球迷美好的回憶，同時告訴列強不一定要「報團」組三巨頭、四巨頭，完美詮釋團隊籃球的精隨。

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回顧本季熱火的表現，Butler在例行賽成績只能用「中庸」來形容，繳出的成績單為場均22.9分、5.9籃板和5.3助攻，絕對不到頂尖球星的水平，也未入選明星賽，最終以年度第二隊作收。

熱火例行賽只是東區第七，附加賽第一場還輸球，掉到第八種子，未料卻開啟了驚奇之旅的大門。

Butler季後賽開啟「上帝模式」，首輪碰上聯盟龍頭公鹿，率領熱火宰殺第一種子，寫下老八傳奇的序曲，之後再宰尼克闖進東區決賽，並血戰7場，艱辛擊落塞爾提克，Butler繼2020年後，再度將球隊帶入總冠軍賽。

▲當家球星Jimmy Butler攻下28分，無懸念奪下東區決賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲當家球星Jimmy Butler攻下28分，無懸念奪下東區決賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
不過到了總冠軍賽，碰上「宿敵」金塊，Butler神蹟不在，前4場比賽場均21.8分、6.8籃板、5助攻，似乎又回到例行賽的「平庸」表現。

在生死存亡的G5，Butler前三節只有10投2中，進帳8分，連名球評Skip Bayless都在臉書痛批Butler神隱，表現就像中邪。儘管決勝節狂砍13分，但Butler無法再創奇蹟，熱火的老八傳奇之路畫下句點。

不過熱火整體實力本來就與金塊有落差，賽前橘爸就已經認定金塊能奪冠，且會有不小落差，不過熱火季後賽的表現，仍值得肯定，也期待下季的補強。

🔎（回顧）橘爸唬籃／對不起！老八傳奇將畫下句點

總結熱火本季的表現，橘爸認為至少有90分，儘管最終無法登頂，無緣寫下NBA最傳奇的老八戲曲，但Butler率領「蝦兵蟹將」落選軍團勇闖冠軍賽的經典故事，仍寫入史冊中，要看到下一個老八傳奇，可能再等20年。

▲熱火主將Jimmy Butler得到25分7籃板7助攻，全場僅17次出手，球隊落敗，總冠軍賽1:3落後。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火主將Jimmy Butler無法力挽狂瀾，總冠軍賽1:4敗北。（圖／美聯社／達志影像）

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