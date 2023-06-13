橘爸唬籃／下一次老八傳奇再等20年　回顧熱火與Butler的驚奇之旅

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熱火例行賽只是東區第七，附加賽第一場還輸球，掉到第八種子，未料卻開啟了驚奇之旅的大門。
Butler季後賽開啟「上帝模式」，首輪碰上聯盟龍頭公鹿，率領熱火宰殺第一種子，寫下老八傳奇的序曲，之後再宰尼克闖進東區決賽，並血戰7場，艱辛擊落塞爾提克，Butler繼2020年後，再度將球隊帶入總冠軍賽。
不過到了總冠軍賽，碰上「宿敵」金塊，Butler神蹟不在，前4場比賽場均21.8分、6.8籃板、5助攻，似乎又回到例行賽的「平庸」表現。
在生死存亡的G5，Butler前三節只有10投2中，進帳8分，連名球評Skip Bayless都在臉書痛批Butler神隱，表現就像中邪。儘管決勝節狂砍13分，但Butler無法再創奇蹟，熱火的老八傳奇之路畫下句點。
不過熱火整體實力本來就與金塊有落差，賽前橘爸就已經認定金塊能奪冠，且會有不小落差，不過熱火季後賽的表現，仍值得肯定，也期待下季的補強。
🔎（回顧）橘爸唬籃／對不起！老八傳奇將畫下句點
總結熱火本季的表現，橘爸認為至少有90分，儘管最終無法登頂，無緣寫下NBA最傳奇的老八戲曲，但Butler率領「蝦兵蟹將」落選軍團勇闖冠軍賽的經典故事，仍寫入史冊中，要看到下一個老八傳奇，可能再等20年。