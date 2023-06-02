橘爸唬籃／對不起！老八傳奇將畫下句點　金塊完全剋死熱火

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Jimmy Butler是熱火個人對位上最大優勢，但此役卻完全受限，整場14投6中，攻下13分，貢獻正負值為-17，全場最差。
金塊策略是全力圍堵熱火外線，熱火Bam Adebayo攻下26分，但Jimmy Butler被守死，其餘隊友發揮也有限，整場三分球命中率僅33.3%，且金塊休息9天，外線火力還沒發揮，等射手群回穩，熱火恐怕兵敗如山倒。
Jokic全方位、熱火防守漏洞百出
Nikola Jokic非傳統型中鋒，他具備出色的傳導能力，熱火開賽試圖夾擊Jokic，但效果不彰，Jokic首節就送出6助攻，上半場繳出雙十數據，證明熱火防守策略失敗。
陣型相剋 金塊完全宰制
橘爸之所以看衰熱火，最大原因是金塊陣型基本上是完全剋住熱火，從對戰成績看，金塊已經對熱火拿下跨季8連勝，且近3年沒有贏過金塊；熱火擅長用強悍的防守壓低失分，並在拉鋸戰中靠Butler於決勝期接管戰局，本季季後賽已經多次上演此劇本。不過金塊並不害怕打陣地戰，金塊進攻方式多元，此役攻下104分，雖低於賽季平均，但穩定的攻守節奏卻一路壓著熱火打，且主場優勢發揮淋漓盡致，本季季後賽在主場仍維持不敗，且9連勝持續中。
落選軍團神話變笑話?
熱火「選秀落榜軍團」神話也被粉碎，碰上經驗和技術都高出一檔次的金塊，Max Strus、Caleb Marti和Duncan Robinson合計23投僅2中，Strus更是單場10投0中，唯一比較正常的是Gabe Vincent，但此役他也只拿下19分，貢獻度有限。
整體而言，金塊在總冠軍賽G1並非最佳狀態，可能跟休息太久有關，但對上熱火已經游刃有餘，完全主宰戰局。橘爸只能跟熱火迷說聲抱歉，熱火的老八傳奇已成為過去式，最美好的戰役已經走過，金塊將把熱火的缺點一一揭開，看好金塊直落四或4：1拿下總冠軍。
值得一提的是，此系列賽唯一變數是熱火「英雄哥」Tyler Herro有機會復出，若傷癒歸隊且狀態不差，發揮熱火最需要的外線火力，將有可能影響戰局。
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