企鵝妹高雄動怒了！男「單手騎機車」拿手機狂跟拍 她傻眼飆韓語
知名實況主企鵝妹自一個多月前開始挑戰「徒步走遍台灣本島4極點」，前幾天因為天氣關係，在高雄停留數日，今（13）日正式展開第38天的行程，預計從高雄到屏東東港，沒想到中途走到林園時，竟遇到讓她傻眼的狀況，一位男粉絲竟拿著手機單手騎機車跟拍，畫面曝光也引爆觀眾怒火。
記者潘毅/綜合報導
今（13）日下午1點30分左右時，企鵝妹走到高屏交界的林園區，路上也有不少粉絲要求與她合照，但由於行程很趕，企鵝妹都會向觀眾表示邊走邊拍。不料路途中竟然出現一位男子，騎乘機車出現後，竟然拿出手機單手騎車，鏡頭不斷朝向企鵝妹猛拍，還沿路跟了一段路程，中途還差點與另一輛要轉彎的機車擦撞。
企鵝妹見狀，也立刻狂喊「Stop」、「不要」以及手勢要這位單手騎車的男子停止，並提醒這樣的行為很危險，然而男子不知是否聽不懂，依舊上演危險行徑，這舉動也讓企鵝妹忍不住飆韓語狂唸。
最後這位男子離開時，還向企鵝妹比出大拇指，但企鵝妹則差點翻白眼，完全不想理會這位做出危險駕駛行為的男子。不少觀眾看完這段直播內容，紛紛大罵「連stop都聽不懂太扯」、「完蛋...高雄爛尾」、「中間還差點出車禍，真的很傻眼」、「單手騎車到底是怎樣，可以拿片段檢舉嗎」。