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棄預售屋轉買中古屋！桃園「這6區」房價逆勢成長　年增幅最高11%

▲平均地權條例即將上路，不少買家棄預售屋轉買中古屋，桃園市中壢、龍潭、桃園以外，還有龜山、蘆竹、觀音6區中古房價逆勢成長。（圖／台灣房屋提供）
▲平均地權條例即將上路，不少買家棄預售屋轉買中古屋，桃園市中壢、龍潭、桃園以外，還有龜山、蘆竹、觀音6區中古房價逆勢成長。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

平均地權條例即將上路，不少買家棄預售屋轉買中古屋！根據桃園市不動產交易e指通最新統計顯示，桃園市13個行政區當中，屋齡五年以上中古大樓平均每戶交易單價月增減幅、年增減幅皆為正成長的區域共有6區，年增幅最高11%。

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桃園中古房價逆勢成長的區域，有中壢、龍潭、桃園、龜山、蘆竹、觀音等6區，其中又以有A7重劃區的龜山區平均每戶交易單價26.9萬元最高，不只贏過有藝文特區的桃園區24.3萬元，也高過有青埔特區的中壢區22.5萬元，以及傳統北客最愛的蘆竹區26萬元，且月增幅10.8%、年增幅11%表現最為亮眼。

▲2023年桃園市中古大樓房價變化。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年桃園市中古大樓房價變化。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園擁有眾多新興重劃區，預售屋量體也相當龐大，過去眾建案百花齊放，在售價和中古大樓差距不如雙北市大的狀況下，確實吸引不少南下北客及在地客層。

但自平均地權條例議題拋出後，因為禁止換約及房地合一稅閉鎖期等因素，就有許多購屋族轉向中古大樓產品，尤其是本身就具有前景利多的區域更是明顯，這在房價相對抗跌上也可看出端倪。

以此次統計資料來看，張旭嵐指出，可以發現龜山區、桃園區、中壢區、蘆竹區等區域的中古房價未受平均地權條例政策影響，價格反而穩定成長。

以桃園市傳統市區的桃園區來說，年增幅2.7%、月增幅0.3%，因區內除了有站前商圈、藝文特區、市府園區等已發展成熟商圈外，同時也有中路特區、經國特區、小檜溪重劃區等新興重劃區，且串聯區內最重要的交通建設捷運綠線也正在興建當中，在預售屋市場受政策下，購屋族自然願意將預算放至中古屋上。

而蘆竹不管是機場捷運A10站的帶動，抑或是傳統南崁商圈的生活便捷性等，中古屋房價自然也相對抗跌，年增幅2%、月增幅也有7.9%。

▲蘆竹區中古屋平均每坪26萬元，且月增幅10.8%、年增幅11%表現最為亮眼。（圖／NOWnews資料照片）
▲蘆竹區中古屋平均每坪26萬元，且月增幅10.8%、年增幅11%表現最為亮眼。（圖／NOWnews資料照片）
龜山區交通便捷性加持  雙北客買氣轉向中古屋房價有撐

而中古屋房價支撐力最為穩定的，當屬龜山區，台灣房屋龜山萬壽直營店店長黃俊瑋分析，以下龜山來說，實務上因平均地權條例放棄購買預售屋，轉向中古屋的客層平均增加一成左右。

他分析，主要原因為雙北房價高，龜山區因距離近，加計有省道及機場捷運，30至50分鐘車程是通勤族可接受的時間，因此龜山區受惠交通便利性成為北客族南下的首選購屋區域，區內中古屋產品自然在買氣轉向狀況下受惠。

▲龜山區受惠交通便利性成為北客族南下的首選購屋區域，區內中古屋產品自然在買氣轉向狀況下受惠。（圖／資料照片）
▲龜山區受惠交通便利性成為北客族南下的首選購屋區域，區內中古屋產品自然在買氣轉向狀況下受惠。（圖／資料照片）
黃俊瑋建議指出，在平均地權條例政策下，以自住客來說，中古屋一來可立即入住，可觀察到實際樣貌，加計公設比低、室內空間大的優點外，更重要是通常中古屋主因進場早，購屋成本相對較低，一樣的預算購買中古屋可以入住較蛋黃區域，也是一大誘因，也因此拉抬整體中古屋保值性。

不過，張旭嵐也表示，根據資料顯示，大園區的月減幅度最大，大園區因有著客運園區的重劃因素，曾一度讓大園區房市成為熱門話題，不過購屋族仍是以當下區域建設為考量，在市場信心不足狀況下，因此相對蛋白區的市況就不免受挫。

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