陳綺貞打越洋電話爆哭訴苦！作家：她被欺騙多年不自知
文青女神陳綺貞與經紀人鍾成虎撕破臉，她指控經紀公司帳目不清，沒有獲得應有報酬，呼籲舊愛好聚好散，結束這段關係。好友、作家賴宇凡今（13）日在臉書力挺陳綺貞，透露女神曾經打越洋電話給她哭訴，一接起電話就只有嗚咽的聲音，什麼話都說不出來，「她開始知道自己被最親近的人深深的背叛了」。鍾成虎所屬的添翼創越則表示暫時不再回應此事。
記者江芷稜/綜合報導
曾擔任心理諮商師的營養師賴宇凡，因為長年住在美國，一度將出版、演講事宜交給鍾成虎打理，與陳綺貞因書結緣，私下成為好友，她在臉書形容陳綺貞的問題就是「她完全只用大腦，她不用自己的小腦，所以她不懂得自保」，因此，她總是不懂著察覺被欺騙的警報，「因此她被欺騙和侵犯多年而不自知」。
她表示疫情給了陳綺貞一個喘息的機會，潛心修習財務和法務，因為這些知識，發現被最親近的人深深的背叛了，「真相是一點一滴的顯現的，我記得有一次我在美國，電話接起來只聽見綺貞鳴咽的聲音，她什麼話都說不出來。就這樣接下來的一小時，我只聽見她的淚滴到電話上的聲音，與她極盡壓抑的哭聲。被自己最信任的人背叛能說什麼呢？就單單那個心痛，就能將人鯨吞」。
賴宇凡主張鍾成虎霸凌陳綺貞，是為了控制她擁有的資源，因為陳綺貞會賺錢，她為好友搖旗吶喊，祝願她能為自己打贏這場戰爭，給其他人一個良好示範。面對網友指責陳綺貞曾是小三，賴宇凡也發聲表示：「所謂小三，是一個人在知道另一個人結婚的情況下，還是選擇跟已婚者在一起。但是要是這個人並不知情，也是受害者呢？」極力為陳綺貞洗刷惡名。