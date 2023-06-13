盤點設計師的家！蕭青陽夢想廚衛風格曝光 聶永真純白極簡宅公開
想重新打造家居風格嗎？平面設計師聶永真日前在臉書開箱自己的家，一如其「極簡設計風」大量留白，讓粉絲大讚「好聶永真設計風格」，就連宅女小紅也來留言「比我家還白的好難得一見，太美了！」而葛萊美獎設計師蕭青陽近來也公開他的夢想廚衛空間。
記者徐銘穗/綜合報導
蕭青陽與特力屋聯手，以個人旅行清單上的北極與亞利桑那沙漠，打造「北極夢遊」廚具套裝及「亞利桑那之旅」衛浴套裝。前者重點是不規則狀的中島，大理石紋檯面流動的線條，呼應北極變幻莫測的光線，整體搭配彷彿抵達北極國度，一開窗就能望見極光。
在衛浴套裝上，黑白分明的浴櫃，門片以大理石紋路點綴，搭配圓弧線條的浴鏡，呼應沙漠中流動的風沙，而黑白色的浴缸就像橫臥在沙漠中的鯨魚，完美演繹天馬行空的創意。蕭青陽說「每個人只要用真心，感受隱藏在我們身邊的靈感，就能打造出自己心中夢想廚衛，也傳遞著心中感動與感情。」
蕭青陽夢想廚衛空間運用科技投影，營造北極與亞利桑那沙漠景觀，即起至７月底在特力屋台北內湖店居家裝修中心展出，８月將移師特力屋高雄左營店。即起民眾在活動現場拍照打卡，就可兌換限量獨家小禮。
同時，特力屋也推出「夢想廚衛改造金」抽獎活動，凡於6月1日至7月31日前在全台特力屋居家裝修中心成交的消費者，就有機會獲得價值10萬元的「夢想廚衛改造金」。