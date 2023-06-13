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特企／江振誠代言桂格無糖養氣人蔘　40歲後維持最佳狀態迎接挑戰

▲江振誠提到，「從四十歲跨到四十五歲，在精神、想法、體力上都有很大的變化。心裡有很多想做的事、想發展的興趣，但是要如何保持體能、專注力、熱情，這個是最困難的！」(圖/品牌提供)
▲江振誠提到，「從四十歲跨到四十五歲，在精神、想法、體力上都有很大的變化。心裡有很多想做的事、想發展的興趣，但是要如何保持體能、專注力、熱情，這個是最困難的！」(圖/品牌提供)

本報訊

「桂格無添加糖養氣人蔘」是市面第一瓶無添加糖人蔘飲，100%純淨無添加，深得消費者喜愛！桂格昨天（12日）更正式宣布由國際級名廚江振誠出任代言人，米其林星級名廚親身鑑賞榮獲世界品質金獎 （Monde Selection） 及100%無添加純淨雙驗證（A.A. Clean Label及台灣慈悅100%無添加）的桂格無添加糖養氣人蔘，大讚自然回甘、順口好喝。江振誠也分享自己身為40世代，想做的事很多，但更需要好精神、專注力來作為後盾；他透露飲用「桂格無添加糖養氣人蔘」，就像「每天的定心式」，讓自己用更好的狀態完成工作、生活每件想做的事！

江振誠提到，「從四十歲跨到四十五歲，在精神、想法、體力上都有很大的變化。心裡有很多想做的事、想發展的興趣，但是要如何保持體能、專注力、熱情，這個是最困難的！」這次接下「桂格無添加糖養氣人蔘」代言，江振誠觀察到桂格長期專注將人蔘飲做到最好，因而穩居人蔘飲第一品牌的地位，這也與他「專注做好一件事」的理念非常契合。

第一口喝下「桂格無添加糖養氣人蔘」時，江振誠回想起童年與爸爸的故事：「我爸爸在我要出門上學前給我一片人蔘，要我含著，到學校才能咀嚼，我還記得含著含著，慢慢就感受到人蔘的香氣和甜味、也就是『回甘』的感覺！」江振誠在「桂格無添加糖養氣人蔘」裡找到「回甘」滋味，而這也是「桂格無添加糖養氣人蔘」在風味上能獲得世界級認證的原因。

江振誠提到，喝下「桂格無添加糖養氣人蔘」之後，自己不再那麼快就感到累，有「定下來」的感覺，是一種定心式，更成為他現在每天的「儀式感」，讓他更有信心、專注力投入在自己熱愛的事物上。國際級名廚江振誠以世界級專業成就，成為「桂格無添加糖養氣人蔘」的最佳見證人，江振誠也大力推薦「桂格無添加糖養氣人蔘」以獨家恆溫定時工法完整萃取人蔘皂苷精華，且每瓶熱量只有4大卡，論功效、論風味，都值得親身嘗試，讓自己保持好精神與專注力，迎接更多挑戰！

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桂格無糖養氣人蔘是市面第一瓶無添加糖人蔘飲，且是專為國人研發的養氣平衡配方，嚴選整支人蔘，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，搭配蓮子、百合調合不燥熱，溫潤少負擔為日常保健首選。桂格做為人蔘第一品牌，以獨家恆溫定時工法，能完整萃取人蔘皂苷精華，聞起來有人蔘淡淡清香，一入口更能品嚐到人蔘風味，順口好喝、自然回甘。「桂格無添加糖養氣人蔘」為上班白領族每日保健首選，隨時隨地穩固精氣神，提供好精神與專注力，成為每天的定心式。

「桂格無添加糖養氣人蔘」為全台第1瓶人蔘飲　同時榮獲國際5大標章

慈悅國際Clean Label 100%無添加標章
歐盟國際A.A. Clean Label 100%無添加標章
2023 Monde Selection世界品質金獎
2023 A.A. Taste Awards全球純粹品味評鑑二星
2023 ITQI風味絕佳一星獎章

江振誠代言桂格無添加糖養氣人蔘花絮精華影片
 

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