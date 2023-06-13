《閃電俠》伊薩米勒醜聞纏身！「消失近1年」現蹤首映會放聲告白
6月強檔電影輪番上映，DC英雄大片《閃電俠》昨（12）日在洛杉磯舉行首映會，曾捲入多起負面醜聞的男主角伊薩米勒，自從去年8月坦承心理生病並公開道歉後，沉寂至今將近1年終於現身，雖沒有接受訪問，但他仍向DC影業執行長詹姆斯岡恩、彼得薩佛蘭致謝：「感謝你們為我的人生帶來許多恩典與關懷，讓這一刻得以實現。」並告白力挺他的導演安迪馬希提：「大師，我愛你。」
記者黃雅琪/綜合報導
「閃電俠」伊薩米勒曾捲入私闖民宅、失控傷人等事件，引發外界不滿要求換角，事後他坦承心理生病並公開道歉：「最近經歷了一段嚴重的危機，我終於明白自己受到嚴重的心理健康問題影響，已經開始接受治療。我想向所有對我過去行為感到不安與擔憂的人道歉，我會全心投入治療，讓自己的生活回到健康、安全、有成效的正軌上。」
伊薩米勒昨日出席《閃電俠》首映會，特別感謝導演安迪馬希提一路走來的力挺：「大師，我愛你，我認為你很了不起，你的作品永垂不朽。」導演先前曾在節目中提到：「我不覺得有人能演得像他一樣好！」相當肯定伊薩米勒的演出。根據《Variety》報導，《閃電俠2》的劇本已經完成。
班艾佛列克在《閃電俠》中演出「蝙蝠俠」，攜手愛妻珍妮佛洛佩茲現身首映會，兩人互動親密又親又抱，直接破除先前傳聞他們關係緊張的消息。另外，製片芭芭拉馬希提也證實，湯姆克魯斯看完《閃電俠》後致電華納高層，全程都在稱讚電影和導演安迪馬希提。