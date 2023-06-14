房市／台灣代銷業大評鑑出爐　信義代銷再獲金獎

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信義代銷總經理李少康指出，連續2年獲獎的關鍵在於信義企業集團經營理念，一向對消費者權益保障相當重視，不僅代銷內部本身就有神秘客評核機制，不定期至案場實地探訪，了解案場的服務狀況、銷售專業度等；成交後，也會針對客戶進行滿意度電訪，即時了解客戶意見；而針對銷售各案的廣告，也由集團法務單位及專業幕僚負責審核、把關，確保沒有不實或誇大等情事。
除了消費者保障、交易安全等面向，李少康表示，信義代銷獨家結合信義房屋全台近500家房仲通路的「全房產2.0」，其所帶來的導客效益，也是其他業者難以複製。舉例來說，房仲分店長年累積出來的客戶需求大數據，能精準掌握客戶需求並將客戶帶來案場，使來人成交比優於市場平均數字；2022年即使房市景氣轉冷，仍創造12億元業績。
而面對《平均地權條例》即將上路，13日也邀請獲獎業者參與對談，針對新法上路前後，代銷業者經營方向、業務策略加以分享。對此，李少康認為，《平均地權條例》修法是為了防堵投資炒作歪風，而信義代銷的主力客層仍以自住剛需為主，雖然短期內也會觀望，但時間拉長、加上透過全房產了解信義代銷品牌與產品，應仍能受到客戶、業主信任；一旦房市回歸自住需求，信義代銷將把重點放在機能發展成熟的市區，輔以適當總價帶、合宜的居住坪數，透過個案價值塑造，為消費者創價。