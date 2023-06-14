荔枝怎麼放才不變黑？「5步驟保鮮法」曝光 多加1動作去燥不上火
即將入夏，現在正是台灣荔枝產季，無論是甜美多汁的玉荷包，或是最常見的黑葉荔枝、糯米荔枝，此時正碩果香甜，不過有時買太多吃不完，放室溫隔天果皮變得又乾又黑超難剝。兩位專家分享荔枝冰存5步驟，加碼多一處理流程，不但荔枝不會變黑、變硬，能保存得更久，也可以幫忙去燥氣，降低吃荔枝上火的機率。
記者徐銘穗/綜合報導
家事達人陳映如著有《超市魔法家：105個日常小物，300種創意生活》、《10分鐘懶人快速收納》等書。她昨（13）在粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文，表示家中收到一大箱荔枝一時吃不完，正想著該怎麼辦時，看到產品包裝上的「5步驟保鮮法」，好奇一試，7天後成果讓她相當滿意「荔枝看起來很新鮮！」
荔枝「5步驟保鮮法」，首先要把荔枝用水淋濕並瀝乾，二把紙巾沾濕後稍微擰乾，三用微濕的紙巾包覆荔枝，四外層再包一層紙，最後是把包好的荔枝放入保鮮袋中，冷藏保存。注意，荔枝蒂頭要用剪的，不要用拔的。
不過，俗諺說「一啖荔枝三把火」，中醫觀點認為荔枝屬於熱性水果，因此一般有「小孩每天5顆、大人每天10顆為限」的食用數量建議。美食家葉怡蘭也曾分享，其實荔枝買回家後只要「多一處理動作」，就能幫助去燥氣，還可以讓嬌貴的荔枝保存得更久、不變黑。
葉怡蘭分享的荔枝冰存不變黑又能去燥氣的5步驟是「剪枝、洗淨、浸鹽水、直接撈出、濕潤狀態下密封裝袋冷藏保存」，鹽水約莫泡半小時到一小時就可以。也有行家加碼說「水果很有趣，荔枝泡鹽水去熱；榴槤則是喝了殼承裝的水可以去熱；椰子汁寒則要吃椰肉驅寒」。