宜蘭捕獲1億年前奇獸「哥布林鯊」　悲！身懷6幼鯊亡還險淪盤中飧

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被捕獲上岸的「哥布林鯊」有800公斤重，重到人搬不動，還得出動推高機，酷似「粉紅魔鬼」的模樣吸引不少人到漁港圍觀。在地人驚呼「3、40年來，我也不曾看過長這樣，不曾看過這種魚，牠這頭怪怪。」
台灣標本藝術協會理事長陳雪麗說：「非常特別，可能這一隻是近幾十年來抓到，唯一最大的。」而根據資料顯示過往曾被捕獲的「哥布林鯊」最長有5公尺，這回南方澳捕撈的有4.7公尺，腹中又懷有6幼鯊，更是罕見。
「哥布林鯊」原本要被賣到海鮮餐廳，淪為人類的盤中飧。台灣海洋藝術館得知後，將其收購做為未來海洋教育教材，並在臉書預告日後將在台灣海洋藝術館展出。不過，貼文一出引起眾多網友抨擊，認為漁民使用的「底拖網」應該禁止，也有人認為「這可能是世界上第一隻被捕獲然後發現懷孕的歐氏尖吻鮫，希望能不僅止於展示，也能結合資源好好研究、分享研究成果。」
事實上，根據行政院農委會公告的「拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」，針對底拖網等拖網漁業的現行規範為「禁止拖網漁船於距岸3浬內拖曳網具作業或投網、揚網」、「禁止總噸位50以上拖網漁船於距岸12浬內拖曳網具作業或投網、揚網」、「禁止拖網漁船攜帶或使用滾輪式漁具出港作業」，沒有全面禁止使用底拖船。
更令人遺憾的是，「哥布林鯊」雖然是罕見的史前深海鯊魚，牠們主要以魷魚、蟹及深海魚為食物，但人類目前對牠們的生命及生殖習性所知甚少，加上牠們的敵人也較少。因此，世界自然保護聯盟並沒有將牠們分類為瀕危物種。