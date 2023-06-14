Sandy當媽3個月「顫抖吐內心話」忍不住情緒！餐廳見閨密直接哭了
吳宗憲大女兒Sandy（吳姍儒）今年3月21日誕下寶貝兒子「Mason 小初一」，生完不到兩個月就回歸工作。11日她才在IG透露當媽後的真實心聲，表示自己身心俱疲，甚至有落淚的狀況，昨（13）日她與好久不見的方志友、陶嫚曼等好友們聚餐，當她一見到陶嫚曼，說出這句內心話以後，更是忍不住情緒，直接在餐廳哭了。
記者郭佩蓉/綜合報導
Sandy昨日在IG還原與好友們聚會的情況，她表示自己一見到陶嫚曼就說：「欸我有心得想跟妳講！」陶嫚曼也立刻將上半身轉正準備聽，不過Sandy又覺得自己講了會哭，陶嫚曼只好要她先忍住情緒，「好！好！我用最平靜的語氣講！嗯！嫚定睛看著我，餐廳鬧哄哄的，我深吸一口氣，顫抖而緩慢地說，『我真的很謝謝初一來當我的孩子』。」
講完以後，Sandy和陶嫚曼兩人就面對面哭了，讓她事後回想起來，忍不住笑說：「哪裡有冷靜啦？本來就相當忙碌、行程滿檔的四個人終於又湊齊了。」最後，她更談起近期很紅的「me time」話題，她認為：「提醒自己，扮演好其他角色不要忘了扮演自己。如果委屈，就深深吸一口氣，回頭張望一下，啊…許多決定明明自己都在啊！那沒關係，我們下次再用更me的方式做決定吧！」貼文曝光後，陶嫚曼也回應：「所以我的me time都是留給我覺得很重要的人，媽媽時間那麽少了很寶貴耶，而且當媽媽之後哭點很低，請隨時備妥衛生紙。」