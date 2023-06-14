衛視中文台要關了！胡瓜主持20年《歡樂智多星》嘆：去年底就聽說
迪士尼頻道昨（13）日宣布將於年底撤出台灣，旗下衛視電影台、衛視中文台和STAR MOVIES等11家頻道陷關台危機，其中像是衛視中文台的長壽節目《一袋女王》及《歡樂智多星》的處境堪憂，尤其胡瓜主持的節目《歡樂智多星》已有20年歷史，如今將面臨停播問題，胡瓜也回應了，更透露去年底就有聽說此事。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《三立新聞網》報導，胡瓜透露自己去年底就有聽說衛視中文台有變化，他也表示：「隨遇而安，這應該也是上天最好的安排，也算是好的結果。」畢竟不是因為收視率不好而收掉，是整個迪士尼政策所導致，「我們算是沒有辜負及對不起觀眾的期待」。
胡瓜也點出停播其實並非最大隱憂，而是接下來空出的11個頻道要播什麼內容，因為若節目內容好，還有可能再往其他台送案，不過空出的頻道未來的規劃是等人接手，還是重播，又或是因為選舉將至，變成播政論節目，「觀眾權益在哪？可以看到什麼內容？這似乎才是大家更該關心的」。至於《一袋女王》主持人曾國城昨日也致電《NOWnews今日新聞》記者，表示得知此事後，心情很惋惜，「13年了欸，不是13個月！事出突然，也要想想，在有限的時間裡，是不是可以探討不同的話題，我們的忠實觀眾，接下來想看什麼、想看我們邀誰來，我們就盡量滿足大家」。