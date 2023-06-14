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新竹最美幼兒園！學校蓋成「美術館」　女兒控建築師公開背後深意

▲新竹市三民國小附設幼兒園在2020年完工，被譽為是「新竹最美幼兒園」，讓人彷彿置身美術館。（圖／境衍設計 林柏陽建築師事務所）
▲新竹市三民國小附設幼兒園在2020年完工，被譽為是「新竹最美幼兒園」，讓人彷彿置身美術館。（圖／境衍設計 林柏陽建築師事務所）

記者徐銘穗/綜合報導

新竹市三民國小附設幼兒園在2020年完工，被譽為是「新竹最美幼兒園」。建築師林柏楊因女兒當時念幼兒園，他意識到幼兒園的建築該有更多可能性，為此動手設計「新竹市三民國小附設幼兒園」，運用隙縫空間模糊室內外界線，甚至在牆壁挖洞，勾起孩童的好奇心，忍不住踮腳張望察看，讓人彷彿置身美術館。

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林柏陽是台灣長期關注「公眾性」的建築師，經手打造許多公共空間。身為境衍設計室內裝修有限公司的負責人，林柏陽並非留洋的海歸派，而是科班出身，從技職體系到交大研究所，他都是從做中學，先務實、再務虛。

▲建築師林柏楊受女兒啟發，設計「新竹市三民國小附設幼兒園」，牆壁視平線上隨機開設的小洞引發孩子們的好奇心。（圖／境衍設計 林柏陽建築師事務所）
▲新竹市三民國小附設幼兒園中，牆壁視平線上隨機開設的小洞引發孩子們的好奇心。（圖／境衍設計 林柏陽建築師事務所）
2014年小琉球的「山邑家」，他們放棄鋼筋混凝土結構，將主軸以C型鋼為骨料，在高雄港事先把構建加工完成後，再運送到小琉球組合，克服當地缺工缺料的挑戰，也讓事務所第一件建築作品就入圍 ADA 新銳建築獎，成功被業界看見。

▲境衍設計以小琉球的山邑家，在建築界打響名聲。（圖片提供／林柏陽）
▲境衍設計以小琉球的山邑家，在建築界打響名聲。（圖／林柏陽提供）

​之後，由修行者委託的「進之宅」，讓他們重新定義了住宅以清水混擬土打造出一個沒有客廳、沒有沙發的空間，極富精神性的空間規劃，也讓「進之宅」獲得第六屆TRAA台灣住宅建築獎首獎。

林柏楊也因受到女兒啟發，以「新竹市三民國小附設幼兒園」正式跨足公共建築領域，堅信「美學教育從小就要開始，絕對不是長大才讓他看這些」。而新竹市「那魯灣文化里民集會所」的斜屋頂，除了兼具排水功能性外，更被林柏楊打造成兒童滑梯、攀岩的複合快樂場域，「可以做連結，其實會變得很有趣。」

▲以弧線營造孩童駐足空間，三民國小附設幼兒園讓廊道有更多可能性。（圖片提供／林柏陽）
▲以弧線營造孩童駐足空間，三民國小附設幼兒園讓廊道有更多可能性。（圖／林柏陽提供）
當談到在台灣當建築師要具備的條件，林柏楊思索片刻後這樣回答：「要有愛，還要有很多包容，對任何事情要樂觀。如果你悲觀，你可能會遇到非常多的不悅，只能一直往很壞的方向前進。」」在悲觀的環境中，懷抱樂觀的心，並看到改變的可能性，就是林柏陽多年來屹立不搖的心法。

▲那魯灣里民集會所的二樓空間，是小朋友遊玩的好去處（圖／林柏陽提供）
▲那魯灣里民集會所的二樓空間，是小朋友遊玩的好去處（圖／林柏陽提供）

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