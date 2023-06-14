巧手媽製作畢典「超狂花束」！高中老師收到感動 拿回家還能吃
六月畢業季，許多學校都陸續舉辦畢業典禮，除了祝賀學生即將邁入下個階段的旅程之外，同時也感謝老師多年的辛勤教導。就有位巧手媽媽，竟使用水果製作出「超狂花束」，讓兒子的高中導師收到超級感動，甚至回家還能吃下肚，一點都不會浪費。
記者潘毅/綜合報導
巧手媽Hsu Susu日前在臉書社團分享參加兒子畢典的經歷，「孩子的導師很用心、盡心、關心孩子們，原本想買鮮花送給導師，但兒子卻說鮮花沒有用，倒不如送水果，我卻又想提著水果籃去學校不是很奇怪？結果上網看到了荔枝花束的製作過程，就覺得這很可以」。
隨後原PO就先到批發賣場買了包裝紙，之後再到書局買乾燥花、水果行買荔枝，並開始嘗試包花束，就這樣一步一步，把荔枝纏上竹籤、開始裝飾，最終這個美麗的荔枝花束大約成本350元就完成了。
而到了畢業典禮現場，兒子的老師收到這個荔枝花束也感動表示：「媽媽您的用心，在每一枝條都感受到您的細心與仔細，無微不至的包裝每顆荔枝，我的家人看到都深感佩服，也相當的感動！謝謝您～您一定花了不少時間於其上！也謝謝媽媽的支持！真的很感動」。
《NOWnews今日新聞》詢問了巧手媽Hsu Susu製作過程的注意要點，她則提醒：「製作花束荔枝1把就夠了，但荔枝放太久會變黑，如果是當天做當天送就沒有問題，但是做一束荔枝花束需要幾個小時的時間，怕會來不及，所以我在前一天晚上就先做起來，套上袋子放冰箱保存新鮮」。
不少網友看完成品也紛紛表示敬佩「這束可比花實用多了，還能吃掉，一點都不會浪費」、「身為吃貨的我覺得這個比花更實在」、「真的好用心」、「好棒的手藝和巧思」。