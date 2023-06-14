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開箱士東市場美食！4大隱藏美味必吃　「醬油鹹豆花」菜單找不到

▲吃過鹹豆漿，那有吃過「鹹豆花」嗎？普橘島島主開箱士東市場美食，4大隱藏美味必吃。（圖／普橘島）
▲吃過鹹豆漿，那有吃過「鹹豆花」嗎？普橘島島主開箱士東市場美食，4大隱藏美味必吃。（圖／普橘島）

家庭消費中心/綜合報導

士東市場哪裡有好料？橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島，島主哈利這次親自前進市場，開箱必吃隱藏版美食。還挖出菜單上沒有的「特製鹹豆花」，豆花加上油蔥酥、芹菜、醬油膏，入口的奇妙滋味讓人躍躍欲試。

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座落在台北天母的士東市場，在1992年正式開業後，至今營業近30年。結合傳統菜市場與百貨美食街，沒有一般傳統市場的髒亂與異味，在市場2樓更隱藏許多美食，被譽為五星級傳統市場。普橘島島主哈利開箱4大必吃店家，推薦美食清單一次看。

🟡莊媽媽傳統豆花
位於士東市場2樓的莊媽媽豆花，豆花全部都是手工製作，島主哈利一嘗忍不住大讚：「花生跟電腦選得差不多！」吃起來「綿綿鬆鬆」，手工豆花口味也不粉，花生、豆味香氣十足，甜度恰如其分。

有趣的是，老闆還端出菜單上找不到的「特製豆花」，介紹豆花鹹的吃法，便是在上頭加了油蔥酥、芹菜、醬油膏，滋味意外好吃，「好特別、滿好吃的！」哈利直言就像在吃皮蛋豆腐。

📌推薦美食：綜合豆花 、青草茶 （隱藏菜單：醬油鹹豆花）
▪營業時間 8：30至17：00 
▪台北市士林區士東路100號2樓242攤

▲莊媽媽的豆花是手工製作。（圖／普橘島）
▲莊媽媽的豆花是手工製作。（圖／普橘島）
🟡士東客家莊 
鹹湯圓裡有滿滿的香菇肉燥，同樣是手工做的湯圓，吃起來非常Q軟，整碗可說是料好味美。至於島主哈利則是推薦豆豉燜苦瓜，老闆的燜法已去掉苦味，且豆豉味不會過重。而焢肉所選的三層肉，吃來清爽不油膩，是值得一訪的美味小吃。

📌推薦美食：客家鹹湯圓、焢肉、苦瓜、筍乾
▪營業時間 10：30至19：15
▪台北市士林區士東路100號2樓245攤位

▲島主哈利推薦豆豉燜苦瓜，店家燜法去掉苦味，且豆豉味不會過重。（圖／普橘島）
▲島主哈利推薦豆豉燜苦瓜，店家燜法去掉苦味，且豆豉味不會過重。（圖／普橘島）
🟡137號米粉湯 
這攤生意相當好，點了招牌的米粉湯及一些小菜，其中島主哈利大推粉腸：「內臟處理得很好！」他解釋在食材處理上，內臟是最花心思，尤其腸子、肚類，都要反覆洗好幾次，而粉腸主要是吃口感，不是吃味道，「粉腸裡面粉粉的、好吃」。

至於嘴邊肉表現剛剛好、不會太軟，帶點嚼勁；米粉湯則是中規中矩，米粉切得比較碎，哈利說：「芹菜跟油蔥酥在你口中綻放」。且這邊給薑絲毫不手軟，配著滷菜吃就不會太死鹹。

📌推薦美食：米粉湯、粉腸、豬軟管、油豆腐、腮邊肉
▪營業時間 7：30至14：00
▪台北市士林區士東路100號2樓137號攤位

▲137號米粉攤給薑絲毫不手軟。（圖／普橘島）
▲137號米粉攤給薑絲毫不手軟。（圖／普橘島）
🟡綠洲果汁
飯後一定要來杯涼的，綠洲果汁是可以收到口袋筆記的果汁攤。芭樂牛奶使用成本很高的香水芭樂，喝第一口就讓島主哈利瞬間驚豔。值得注意的是，這攤不是使用空心冰，而是剉冰入冷飲，老闆透露，使用剉冰可讓果汁口感變好，冰度不會太冰，能喝到水果新鮮風味。綠豆沙牛奶更被哈利封神為此生喝過最棒前5名，相當濃郁好喝。

📌推薦美食：綠豆沙牛奶、香水芭樂牛奶
▪營業時間 10：00至19：00
▪台北市士林區士東路105號

▲「綠豆沙牛奶」被哈利封神為此生喝過最棒前5名。（圖／普橘島）
▲「綠豆沙牛奶」被哈利封神為此生喝過最棒前5名。（圖／普橘島）

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