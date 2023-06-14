台北中山區飯店5.4億賣出將改建！金馬酒商1年多後脫手賺5千萬元

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，精華地段老舊旅社因產權單純、地理條件佳、符合危老條件等優勢，近年吸引開發商陸續整棟買進，不僅在重建前可持續經營原本的旅館業，或是將現成的旅店隔間轉作出租套房，未來都更為老重建後，還能推出嶄新大樓銷售，擁有多元彈性的規劃優勢。
台灣房屋進一步觀察，台北市從2022年至今的飯店或旅店交易案例，今年4月，西門町漢口街的49年大樓，頂樓10樓商旅「西門日記-六福館」，以約2.58億元交易；去年12月，同樣位在西門町的「東驛商務旅館」，8、9樓以約1.42億元易主；中山區則有兩間旅館易主，包括「玩客棧旅館」、「凱微精品旅館」；另外還有中正區「三漾旅店」總價2.12億元、大安區「富裕自由商旅」部分產權等，都有交易紀錄。
張旭嵐觀察，去年至今除了「台北綠蒂大飯店」是整棟飯店交易之外，其他旅館或旅店都屬於樓店型旅館，位在大樓的部分樓層，大多屬於商務型或平價旅館，市區的老舊旅店在硬體上較缺乏競爭力，之前疫情期間重創旅宿業，這類型旅店的人事壓力成本負擔加重，但隨著去年疫情逐漸趨緩、國門開放等，原屋主把握疫後商機，出售不動產換取資金挹注，不排除短期內採售後回租，也有機會繼續經營，迎接疫情減緩後的國內旅遊回春潮。
第一建經研究中心副理張菱育指出，根據房地合一稅2.0，持有不動產兩年內轉手，需課徵獲利45%稅率，因此以這筆飯店交易來說，雖然帳面上增值5000萬元，卻仍會被於以課徵重稅，不過屋主可提供像是裝潢修繕費、契稅、印花稅、代書費等單據證明，作為持有成本，從所得中扣除。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，飯店、老舊辦公室等產權完整的標的，是這近年危老改建的常客，不僅僅是一般民眾希望自己的老房子有機會改建，連大型壽險公司也都把握這次政策優惠，而北市最常見的就是老舊飯店改建，從精華區的大飯店到巷內的小商旅等，都有參與危老改建的紀錄。
根據北市觀光局資料顯示，近年北市合法旅館家數疫情曾達652家，但受疫情衝擊、危老給予高額改建獎勵加上北市住宅房價仍高昂，不少老舊飯店多不願再投入資金裝潢，2年時間北市合法旅館家數減少達41家，且若是重蓋飯店經營者又要重金重蓋，回收期長，還要與許多國際品牌競爭，不如朝向住宅開發可以爭取更好的開發效益。